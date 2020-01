Minh Hiền tốn hơn 6 tỷ trị bệnh hiểm nghèo cho con 0 Tròn một năm kể từ ngày con phát bệnh, ca sĩ Minh Hiền đã tốn hơn 6 tỷ đồng để điều trị nhưng sức khỏe bé Minh Đức vẫn tiến triển chậm.

Sau ca phẫu thuật ghép tủy hồi tháng 8/2019, Minh Hiền và mẹ ruột vẫn phải ở lại Singapore để tiếp tục theo dõi và điều trị bệnh cho bé Minh Đức. Cô chưa thể về Việt Nam dù lòng nôn nóng.

Nữ ca sĩ cho biết từ ngày thay tủy, sức khỏe bé Minh Đức khá hơn trước nhưng vì vi khuẩn lao bị nhiễm trùng quá nặng nên khả năng hồi phục chậm. Tại "đảo quốc sư tử", Minh Hiền không có người thân nên phải thuê trọ ở ngoài. Vì cơm canteen đắt đỏ nên mẹ Minh Hiền thường mua đồ về tự nấu rồi mang đến bệnh viện cho con.

Nữ ca sĩ buồn khi nhắc đến bệnh tình con trai. Cô không sợ đau, không sợ vất vả hay nợ nần mà chỉ sợ bệnh của con không thuyên giảm. Bà mẹ đơn thân thương cậu bé mới 15 tháng tuổi nhưng mất 12 tháng phải nằm viện. Bác sĩ cũng nhận định quá trình điều trị bệnh sẽ còn dài và gian nan.

Minh Hiền và con trai.

Minh Hiền nhớ lại cú sốc cách đây hai ngày, cô và mẹ sợ đến nỗi "tim như muốn nghẹt thở". Khoảng 0h 12/1, cô đang nằm ôm con trai ngủ thì Minh Đức bỗng nôn trớ và lên cơn co giật. May mắn lúc này bé đang ở trong bệnh viện nên được cấp cứu kịp thời. Bác sĩ sau đó chỉ định cho chụp X quang phổi, chụp CT não. Phát hiện có một số ổ áp-xe bị sưng tấy nên tiếp tục cho chọc tủy để xét nghiệm tìm nguyên nhân co giật. Cô đang chờ kết quả.

Minh Hiền sinh năm 1989, xuất thân từ Học viện Âm nhạc Việt Nam. Sau khi làm mẹ đơn thân, cô vừa học, vừa thỉnh thoảng đi hát kiếm thêm thu nhập. Những lúc Hiền vắng nhà, bố mẹ ruột hỗ trợ cô trông nom Minh Đức. Không chỉ thiếu thốn kinh tế, Hiền còn tủi thân vì một mình ôm con đi chạy chữa hết nơi này đến nơi khác. Từ ngày sang Singapore, chi phí đã lên tới hơn 6 tỷ. Hiện cô vẫn nợ bệnh viện 56 nghìn đôla Singapore (tương đương 974 triệu tiền Việt). Tết năm nay, cô tiếp tục chiến đấu cùng con ở bệnh viện nơi đất khách quê người. Sang năm mới, Minh Hiền không ước gì ngoài cầu mong cho con trai được mạnh khỏe và bình an. Dù mệt mỏi, cô quyết tâm không để bị ốm bởi "mình gục xuống thì lấy ai chăm con".

Cherry Trần