Mẹ làm rơi con trước mũi ôtô 0 Em bé ngồi ở ghế trước xe máy bất ngờ ngã xuống đường ngay mũi ôtô đang chạy, may mắn tài xế kịp phanh gấp.

Tài xế ôtô đang di chuyển trong một ngõ nhỏ tối tăm khi phía đối diện có một người phụ nữ chở con nhỏ đứng nép sát vào lề nhường đường. Khi chiếc ôtô tiến đến gần, em bé ngồi ở ghế trẻ em bỗng đổ nghiêng khiến trẻ bị ngã nhào ra đường, ngay trước mũi ôtô. Tài xế phanh gấp, bé gái may mắn không bị thương. Anh thót tim và liên tục kêu: "May quá. Thế này là may quá rồi".

Vụ việc xảy tối 17/10 trong ngõ nhỏ cổng trường tiểu học Nguyễn Huệ, đường Nguyễn Đình Chiểu, TP Thái Nguyên. Tài xế Phúc sau đó đã chia sẻ video này lên mạng xã hội để "nhắn nhủ các mẹ, các chị cẩn thận hơn khi tham gia giao thông, tránh điều đáng tiếc có thể xảy ra".

Cherry Trần