Mẹ 88 tuổi bị con dâu đánh đập 0 Cụ bà vệ sinh cá nhân không sạch nên bị con dâu đánh liên tục vào người, con trai cầm roi dọa nạt.

Video ghi lại cảnh một cụ bà lớn tuổi bị con dâu đánh liên tục vào người xảy ra tại một gia đình ở xã An Thạnh Thủy, huyện Chợ Gạo, Tiền Giang, sáng 24/2. Cụ bà nằm co ro trên giường, yếu ớt và không thể phản ứng lại. Thời điểm này con trai cụ bà và một cháu gái chứng kiến vụ việc nhưng không can ngăn. Người con trai thậm chí còn cầm roi dọa đánh và quát mắng mẹ.

Mẹ già 88 tuổi bị con dâu đánh đập

Video ghi lại vụ việc nhận được nhiều chú ý sau khi được đăng tải lên mạng xã hội. Nhiều người lên án hành vi nhẫn tâm của con trai lẫn con dâu và mong các cơ quan chức năng vào cuộc can thiệp.

Theo thông tin ban đầu, cụ bà trong video hiện 88 tuổi, bị đãng trí và đang sống chung cùng vợ chồng con trai. Vì sinh hoạt cá nhân của bà không sạch sẽ, không theo ý muốn của con nên dẫn đến việc bạo hành trên. Vụ việc đang được công an huyện Chợ Gạo điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật.

Cherry Trần