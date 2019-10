Lê Thúy 'lột xác' sau 6 năm bên Đỗ An 0 Người mẫu Lê Thúy tự nhận mình là 'cây tre thiếu nước' được ông xã Đỗ An chăm thành 'tre mơn mởn'.

Lê Thúy thấy mình đã thay đổi nhiều sau 6 năm ở bên ông xã Đỗ An. Người mẫu thấy bản thân đã lột xác từ cô bé ốm nhom thành người phụ nữ có da, có thịt. Cô cho rằng đó là nhờ công chăm sóc của chồng và hạnh phúc vì lấy được người đàn ông như anh.

"6 năm trước anh kế bên không biết sao lại xao xuyến với con nhỏ ốm nhom như Thuý. Gặp lần đầu còn không thèm chào anh một tiếng, nhưng sau 6 năm anh ấy chăm tre thiếu nước thành tre mơn mởn thấy cũng hay quá phải không các bạn. 6 năm không phải là một thời gian khá dài nhưng đã cùng nhau trải qua nhiều cung bậc cảm xúc của cuộc sống. Hy vọng như An nói An sẽ cố gắng được 25 năm nhé An", cô chia sẻ.

Vợ chồng Lê Thúy - Đỗ An.

Nhiều bạn bè, khán giả khen Lê Thúy - Đỗ An đẹp đôi và ngưỡng mộ hạnh phúc của họ. Tuy nhiên Lê Thúy khiêm tốn cho rằng "qua được 25 năm mới đẹp".

Lê Thúy và Đỗ An kết hôn đầu năm 2015. Đám cưới của cặp đôi từng nhận nhiều bàn tán của dư luận. Không ít ý kiến khiếm nhã cho rằng cô và Đỗ An là cặp "đũa lệch", chỉ kết hôn hợp đồng, hay "Đỗ An lấy vợ làm bình phong che đậy giới tính". Thay vì lên tiếng đính chính, cặp vợ chồng luôn yêu thương, có cuộc sống hôn nhân lãng mạn và dần nhận được nhiều sự yêu mến của khán giả.

Cả hai cho biết bị áp lực vì đã cưới 5 năm nhưng chưa có bầu. Ông bà nội ngoại đều mong có cháu bế, trong khi nhiều người cũng liên tục hỏi han. Từ cuối năm 2018, Lê Thúy tuyên bố tạm ngưng hoạt động nghệ thuật để lên kế hoạch làm mẹ.

Lê Thúy với thân hình cò hương thời mới vào nghề.

Đỗ An không muốn vợ phải hy sinh con đường nghệ thuật của mình cho gia đình. Theo anh con cái là trời cho, không thể cưỡng cầu. Tuy nhiên Lê Thúy quyết định dừng lại tất cả để có con. Bây giờ cô chỉ dành thời gian ăn uống tẩm bổ, đi du lịch, giữ tinh thần thoải mái. Anh hy vọng sau này khi đã có con cái, và cuộc sống ổn định hơn Lê Thúy có thể quay lại và tiếp tục đam mê của mình.

Về tài chính, vợ chồng Lê Thúy đã thoải mái hơn. Đỗ An tự thấy mình không giàu nhưng cũng không còn khó khăn. Họ đã mua một căn hộ và đã chuyển ra ngoài sống riêng. Anh luôn giữ quan điểm sống tự lập, không nhờ vả vào gia đình dù bố mẹ có điều kiện.

Cherry Trần