Lê Thúy lộ vòng 2 lớn sau khi tuyên bố giải nghệ để làm mẹ

Lê Thúy gây chú ý khi xuất hiện với vòng hai lớn bất thường trong video mới đăng tải. Trong video, cô mặc váy suông rộng với bụng nhô cao. Nữ người mẫu không che chắn mà thoải mái đứng làm nước ép củ sen và chia sẻ công thức loại nước uống bổ dưỡng đến fan.

Lê Thúy lộ bụng lớn sau hai tháng tuyên bố giải nghệ để làm mẹ Lê Thúy lộ vòng 2 lớn.

Dưới bình luận, nhiều bạn bè người hâm mộ gửi lời chúc mừng đến Lê Thúy dù cô chưa chính thức xác nhận đang mang thai.

Người hâm mộ chúc mừng Lê Thúy vì cho rằng cô đang mang thai.

Trước đó trong một show diễn của NTK Đỗ Mạnh Cường diễn ra cuối tháng 12/2018, Lê Thúy từng thông báo về quyết định dừng công việc làm người mẫu để chuẩn bị cho thiên chức làm mẹ. "Hôm nay là show diễn cuối cùng mà em được tham gia và đồng hành cùng anh. Đã đến lúc em dành thời gian nghiêm túc lên kế hoạch và nghĩa vụ để được làm mẹ của mình rồi. Nếu sau này em còn ốm còn đẹp thì anh nhớ vẫn cho em mặc một bộ đi cho đỡ nhớ nghề nha", Lê Thúy nhắn gửi NTK Đỗ Mạnh Cường.

Vợ chồng Lê Thúy - Đỗ An.

Lê Thúy và Đỗ An kết hôn đầu năm 2015. Quyết định "về chung một nhà" từng khiến cặp đôi gặp nhiều bàn tán của dư luận. Nhiều người cho rằng cô và Đỗ An là cặp "đũa lệch", chỉ kết hôn hợp đồng, hay "Đỗ An lấy vợ làm bình phong che đậy giới tính". Tuy nhiên cả hai chỉ im lặng. 6 năm đón Valentine bên nhau, 3 năm kết hôn, cả hai vẫn giữ được sự lãng mạn trong đời sống tình cảm và chứng minh tình yêu chân thành sẽ chiến thắng những lời gièm pha của dư luận. Lê Thúy từng chia sẻ đôi khi cô bị áp lực chuyện sinh con bởi có quá nhiều người hỏi han.

