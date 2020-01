Lê Thúy được chồng tặng nhẫn kim cương 0 Người mẫu Lê Thúy hạnh phúc không nói nên lời khi được ông xã Đỗ An tặng nhẫn kim cương và iPhone 11 dịp kỷ niệm 5 năm ngày cưới.

Đỗ An cho biết trong ngày kỷ niệm 5 năm "về chung một nhà", hai vợ chồng đều tất bật đi làm. Thế nhưng anh vẫn quyết định "chơi lớn để xem vợ có trầm trồ". Nam diễn viên mua hoa hồng về nhà tự tay cắm. Anh cũng mua nhẫn kim cương và iPhone 11 tặng vợ. Mở quà chồng tặng, Lê Thúy "lắc lư như lên đồng, mặt thì phê phê" vì quá hạnh phúc.

Quà Đỗ An tặng vợ.

Nhìn lại 5 năm bên nhau, Đỗ An tự hào vì thấy mình đã thành công. Anh hy vọng đoạn tăng tốc, nước rút và về đích cũng sẽ như ý.

Về phía Lê Thúy, cô cho rằng bước qua được cánh cửa 5 năm là một kỳ tích với nhiều cặp đôi. Còn cô chỉ thấy may mắn khi lấy được một người đàn ông luôn nhường nhịn và để mình thắng trong tất cả các cuộc cãi vã. Dù cô đúng hay sai anh vẫn luôn ôm vợ và xin lỗi.

Vợ chồng Đỗ An - Lê Thúy.

Lê Thúy và Đỗ An kết hôn đầu năm 2015. Trước đây Đỗ An bị đồn lấy Lê Thúy vì hôn nhân hợp đồng hay để làm tấm bình phong. Tuy nhiên tình yêu chân thành, lãng mạn của đôi vợ chồng dần bác bỏ tin đồn. Lê Thúy thấy mình may mắn vì lấy được Đỗ An. Nhờ công chăm sóc của chồng, nữ người mẫu lột xác từ cô bé ốm nhom thành người phụ nữ có da, có thịt.

Cả hai bị áp lực vì nhiều năm vẫn chưa có bầu. Từ cuối năm 2018, Lê Thúy tuyên bố ngưng hoạt động nghệ thuật để lên kế hoạch làm mẹ dù chồng vẫn muốn cô theo đuổi đam mê. Đỗ An hy vọng sau khi có con cái và cuộc sống ổn định hơn vợ có thể quay lại và tiếp tục công việc người mẫu của mình.

Cherry Trần