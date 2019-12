Khởi My: 'Kelvin Khánh giấu vợ lập ví hồng'

Khởi My viết trên Facebook: "Tôi mới phát hiện một bí mật long trời lở đất của bạn chồng. Ghê lắm, người ta có 'quỹ đen' còn ông lén lút bỏ túi riêng vô 'ví hồng' nha. Bữa đêm hôm khuya lắt còn lén vào toilet gọi cho 'hội chồng yêu màu hồng' rủ rê tham gia cái gì đó để được 18 triệu nữa. Tôi hỏi han, giận hờn đủ kiểu mới khai ra là cả bọn đang tham gia tỏ tình với MoMo".

Đoạn chia sẻ của Khánh My trên Facebook.

Tuy nhiên, sau một hồi tra khảo Kelvin Khánh, Khởi My được biết ông xã đang tham gia cuộc thi "Tôi chọn MoMo vì...". Theo đó, từ nay đến ngày 5/1/2020, người dùng MoMo có thể tham gia cuộc thi bằng cách đăng bài dự thi trên Facebook cá nhân ở chế độ công khai, kèm hình ảnh minh họa sử dụng hoặc mô tả các sản phẩm, dịch vụ của Ví MoMo cùng hashtag "#ToiChonMoMo". Sau đó, người dùng truy cập tại đây, nhấn nút Đăng ký tham gia, điền đầy đủ thông tin cá nhân để hoàn tất.

Mỗi tuần, MoMo sẽ chọn ba bài để đăng lên fanpage MoMo. Bài nào có lượt bình chọn cao nhất sẽ nhận 6 tháng sử dụng miễn phí các dịch vụ và sản phẩm trên Ví MoMo (nạp tiền điện thoại; mua vé xem phim; thanh toán hoá đơn; thanh toán siêu thị, cửa hàng tiện lợi, dịch vụ ăn uống; mua vé máy bay; thanh toán bảo hiểm,...), giá trị tương đương 18 triệu đồng/giải.

Status của Khởi My nhận hơn 15.000 likes, 642 comments và 107 shares. Không ít fans ủng hộ Kelvin Khánh và Khởi My cùng tham dự cuộc thi. Các khán giả trẻ còn khen Khởi My càng ngày càng xinh và luôn đáng yêu, nhí nhảnh mỗi khi xuất hiện.

Youtuber ViruSs kêu gọi fans cùng tham gia cuộc thi của MoMo.

Ngoài Khởi My, Youtuber ViruSs cũng là một trong những những người đầu tiên hưởng ứng cuộc thi "Tôi chọn MoMo vì...". Anh viết: "Cuối năm, nhà bao việc mà MoMo lại còn tung cái sự kiện to uỵch thế này thì biết phải làm sao? Thôi thì 'post' nhẹ lên đây, ông nào muốn có 18 triệu tiêu xài sắm sửa Tết thì tham gia ngay nhá!".

Ngoài kêu gọi fans, anh còn chia sẻ cách thức tham gia cuộc thi trên trang cá nhân và chúc mọi người cùng gặp may mắn. Status của nam youtuber nhận hơn 1.600 likes, 34 comments và 7 lượt shares.

Hải My