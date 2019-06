Khánh My 'khóa môi' Tiến Vũ trong hồ bơi

Trên trang cá nhân, Khánh My đăng tải những khoảnh khắc tình tứ bên bạn trai Tiến Vũ. Nữ diễn viên diện bikini đỏ nổi bật tôn vóc dáng gợi cảm. Cả hai trao nhau nụ hôn say đắm. Nhiều bạn bè, khán giả khen cả hai đẹp đôi và mong sớm nhận được tin vui.

Khánh My - Tiến Vũ khóa môi trong hồ bơi.

Tiến Vũ và Khánh My công khai tình yêu vào tháng 11 năm ngoái khi Tiến Vũ đăng ảnh nắm tay Khánh My lên trang cá nhân với những lời ngọt ngào, gọi cô là vợ: "Thương V nhiều lắm, bao nhiêu lần làm V buồn và khóc vì C. C sẽ bỏ hết những tính xấu của C vì V và vì bản thân của C nhé. C sẽ vì V làm tất cả. Từ nay V sẽ chỉ có hạnh phúc thôi không bao giờ phải buồn nữa đâu".

Từ sau khi công khai, cả hai thường xuyên khoe những khoảnh khắc ngọt ngào. Cách đây vài ngày, Khánh My tiết lộ cô được Tiến Vũ chuẩn bị một bữa tiệc riêng tư lãng mạn để cảm ơn vì đã giúp anh thay đổi. "Vừa làm việc xong mệt hết cả người và đầu óc. Bước ra thì thật bất ngờ. Hoa, nến, rượu, thức ăn bạn tự tay chuẩn bị cho hai đứa. Hạnh phúc giản đơn nhưng không hề đơn giản nếu tình yêu không đủ lớn để làm được cho người mình yêu phải không? Bạn bảo cảm ơn mình đã thay đổi bạn trở thành con người khác hoàn toàn từ nghĩa đen đến nghĩa bóng. Nhẹ nhàng, quan tâm, sẻ chia và lãng mạng. Hạnh phúc đôi lúc chỉ đến từ những điều thật đơn giản nhưng chân thành . Cảm ơn bạn đã luôn vì mình mà làm tất cả chỉ để mình được vui. Love you so much my em bé", cô viết.

Cả hai được khen khá đẹp đôi.

Trong dịp sinh nhật bạn trai vào ngày 24/4 vừa qua, Khánh My cũng dành những lời yêu cho anh. "Chúc mừng sinh nhật tình yêu của em. Mỗi ngày với anh là ngày đặc biệt nhưng hôm nay là ngày đặc biệt hơn cả vì đó là ngày của anh. Chúc mọi điều tốt lành nhất sẽ đến với anh. Sức khoẻ và sự thành công. Tình yêu và những nụ hôn của em chỉ dành cho anh. Cảm ơn vì đã mang những sắc màu đến thế giới của em. Em yêu anh".

Cherry Trần