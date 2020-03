Huỳnh Anh động viên bạn gái sau chia tay 0 Diễn viễn Huỳnh Anh đăng ảnh thời còn mặn nồng bên bạn gái Việt kiều Bỉ và nhắn cô 'mọi chuyện sẽ ổn thôi'.

Tối 6/3, Huỳnh Anh đăng ảnh bên bạn gái Y Vân khi còn yêu và chia sẻ: "One day you are going to wake up with the lover of your life and you‘re going to make breakfast together, and everything will be alright. Goodbye, the one i once loved". (Tạm dịch: Một ngày nào đó em sẽ thức dậy với người mà em yêu, cả hai sẽ cùng nhau làm bữa sáng, rồi mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Tạm biệt, người anh từng yêu).

Huỳnh Anh đăng ảnh thời còn mặn nồng bên Y Vân.

Chia sẻ của nam diễn viên nhận được nhiều quan tâm của người hâm mộ. Dù tiếc nuối, khán giả vẫn dành nhiều lời khen cho cách hành xử văn minh của Huỳnh Anh dành cho bạn gái cũ. Hậu chia tay, nam diễn viên vẫn giữ lại những khoảnh khắc ngọt ngào bên Y Vân trên trang cá nhân.

Về phía Y Vân, cô đã xóa những hình ảnh chung từng đăng tải. Y Vân cũng là người đầu tiên công khai chuyện đã "đường ai nấy đi" với Huỳnh Anh. "Một chương đóng lại, chương khác mở ra. Gửi mọi người, những ai đã theo dõi anh Huỳnh Anh và Y Vân trong suốt thời gian qua. Anh và Y Vân đã chính thức chia tay rồi. Y Vân nghĩ đã đến lúc cả hai cho nhau lối đi riêng sau gần 2 năm tươi đẹp. Mình thực sự muốn cảm ơn mọi người đã dành tình cảm cho hai đứa và mong sau này, dù không đi chung đường, Huỳnh Anh và Y Vân vẫn được mọi người ủng hộ và yêu thương như đã từng", cô chia sẻ.

Hai tháng trước, cặp đôi từng dính tin đồn chia tay nhưng cả hai đều lên tiếng phủ nhận. Thời điểm đó, Y Vân Y Vân cho biết đang hoang mang trong sự nghiệp và cuộc sống nhưng chuyện tình yêu vẫn tốt đẹp. Cô tâm sự: "Y Vân biết có nhiều người quan tâm đến chuyện tình cảm của Y Vân và cảm thấy mình cũng nợ mọi người một câu giải thích nhưng không biết phải giải thích những điều gì và như thế nào nên chọn im lặng. Y Vân chỉ muốn mọi người biết rằng hai đứa luôn rất thương và tôn trọng đối phương, không có gì thay đổi và những ai thực sự tin vào mối quan hệ của hai đứa thì chắc không cần lời giải thích".

Cherry Trần