Hot girl Ngọc Thảo nhắn tình cũ: 'Làm ơn đừng nhắc tới tôi'

Hot girl Ngọc Thảo gây chú ý khi đăng trên Instagram status nhắn tình cũ: "Dear ex, for the rest of my life, I don't want to see you again... So pls don't mention me anymore". (Gửi người cũ, tôi không muốn gặp lại anh suốt phần đời còn lại. Làm ơn đừng nhắc tới tôi).

Giải thích cho sự tức giận của mình, người đẹp Sài thành viết: "Tôi không phải tuýp người thích tỏ ra đáng thương để được người khác thương hại hay bênh vực. Nếu các bạn nói tôi là đá tôi cũng không ngại, nhưng có bao giờ các bạn tự hỏi xem họ đã làm gì đến mức tôi phải cứng như thế chưa? Tôi thách các bạn hỏi họ mà họ dám kể ra việc họ đã làm với tôi đấy. Đối với những chuyện tôi đã trải qua tôi không có nhu cầu nhắc lại, để đưa ra quyết định tôi cũng có lý do của mình".

Ngọc Thảo đăng status nói về tình cũ.

Ngọc Thảo và thiếu gia Tuấn Hải từng có khoảng thời gian yêu nhau mặn nồng. Cả hai từng được khen khá đẹp đôi, họ thường xuyên đăng ảnh tình tứ khi đi ăn và du lịch chung. Gần đây, cả hai ngầm bóng gió chuyện đã "đường ai nấy đi" khi xoá hết hình ảnh chung, bỏ theo dõi nhau trên mạng xã hội. Ngọc Thảo thậm chí cho rằng: "Sai lầm của tuổi trẻ là gặp nghiệt duyên mà tưởng là định mệnh".

Đã chia tay, song gần đây Tuấn Hải lại thường xuyên vào Instagram Ngọc Thảo để like dạo khiến nhiều người đồn đoán cặp đôi đã tái hợp. Động thái này của Ngọc Thảo ngầm khẳng định sẽ không bao giờ có chuyện nối lại tình xưa.

Cherry Trần