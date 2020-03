Hoàng Thùy may khẩu trang vải tặng người dân 0 Á hậu Hoàng Thùy tự mua vải và may khẩu trang để phát cho người dân, góp phần chống Covid-19.

Hoàng Thùy khiến nhiều người bất ngờ khi cho biết đã may được 300 khẩu trang. Cô dự định hôm qua sẽ đi phát miễn phí cho người dân nhưng do tình hình dịch nên phải tìm phương án phát khác để thuận tiện hơn.

Số khẩu trang này được may từ vải do chính tay Á hậu Hoàn vũ chọn mua từ chợ. Máy may có sẵn ở nhà nên cô tranh thủ may những lúc có thời gian rảnh. Mỗi tiếng người đẹp may được khoảng 10 chiếc. Ngoài Hoàng Thuỳ, còn có người cô và em gái phụ giúp.

Hoàng Thùy may khẩu trang vải.

Người đẹp quê Thanh Hóa muốn khuyến khích mọi người sử dụng khẩu trang vải, để dành khẩu trang giấy cho những người làm công tác y tế. Hành động của cô nhận được nhiều lời khen có cánh từ khán giả. Người hâm mộ cho rằng á hậu không chỉ đẹp người mà còn đẹp nết và rất đảm đang.

Trước đó, cô cũng tặng 12 khẩu trang cho Hoa hậu Siêu quốc gia 2019 - Anntonia Porsild và đại diện ban tổ chức khi họ đến Việt Nam công tác.

Cherry Trần