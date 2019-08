Hoa hậu Tiểu Vy từng chán đến mức 'không muốn sống' 0 Người đẹp viết tâm thư gửi đấng sinh thành nhân ngày Vu Lan báo hiếu và cho biết từng trải qua giai đoạn chán chường, tưởng mất tất cả.

Trong ngày Vu Lan, Hoa hậu Tiểu Vy đăng tải loạt ảnh chụp cùng cha mẹ và em trai trên trang cá nhân. Kèm theo đó là những dòng tâm sự xúc động gửi đấng sinh thành. Hoa hậu Việt Nam 2018 cho biết cô cũng có những lúc tưởng mất tất cả, thậm chí không muốn sống. Nhưng bố mẹ là người đã vực cô dậy. Trong mắt họ, Tiểu Vy luôn là một nàng công chúa dù cô không hoàn hảo.

Người đẹp 19 tuổi viết: "Có những lúc tưởng mất tất cả nhưng con vẫn còn tình yêu của ba mẹ. Những lúc chán bản thân đến mức không muốn sống, con cũng phải cố sống tốt vì ba mẹ. Nếu nỗi đau của cuộc sống này khiến con muốn từ bỏ nó, con phải nhớ đến những khó khăn mà ba mẹ đã phải trải qua để hôm nay cuộc sống con được tốt hơn. Cả thế giới xem con là một đứa khờ khạo, thì con vẫn biết trong mắt ba mẹ con luôn là một nàng công chúa".

Tiểu Vy bên bố mẹ và em trai.

Tiểu Vy thấy mình may mắn vì còn có cha mẹ bên cạnh: "Sáng nay đi chùa được cài bông hồng đỏ, cảm thấy may mắn và hạnh phúc vô cùng vì mình còn cha còn mẹ. Không chỉ là rằm tháng 7 mà mỗi ngày trôi qua, con luôn nguyện ba mẹ được bình an, khoẻ mạnh để sống đời cùng con".

Dười phần bình luận, nhiều người đồng cảm với Tiểu Vy và khen cô chững chạc, trưởng thành hơn nhiều so với thời điểm đăng quang. Mẹ của Hoa hậu cũng để lại lời nhắn: "Phải mạnh mẽ lên nha con gái, mẹ lúc nào cũng luôn luôn ở bên con". Tiểu Vy từng tâm sự mẹ không chỉ là bạn thân, mà còn là người vĩ đại nhất. Bố Tiểu Vy sức khỏe không tốt, nên mẹ chính là trụ cột gia đình.

Cherry Trần