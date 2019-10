Hoa hậu Thu Hoài và bạn trai kỷ niệm 4 năm quen nhau 0 Bạn trai kém 10 tuổi đặt tiệc tại nhà hàng sang trọng bậc nhất New York, tặng hoa cho Thu Hoài nhân dịp tròn 4 năm quen nhau.

Thu Hoài tự hào và hạnh phúc khi chia sẻ về bạn trai Tống Trí. Cô cho biết anh đã bí mật đặt tiệc để gây bất ngờ cho cô nhân dịp tròn 4 năm quen nhau. "Hắn đặt một buổi tiệc tại nhà hàng top one thế giới tại NYC (New York ) năm 2016-2017. Giá buổi tiệc là 1.500 USD/ 2 người (gần 35 triệu đồng) đó quý vị. Hắn gan ghê chưa! Chứ gặp tôi là tôi sẽ say No (nói không)".

Vui vì tấm chân tình của bạn trai nhưng Thu Hoài không thể nhịn được cười vì sự ngốc nghếch đáng yêu của anh. Cô kể: "Vào nhà hàng hắn bảo nhà hàng đẹp không em? Mặc dù chỗ ngồi và cảnh quan như ở khách sạn Rex của mình thôi nhưng không muốn làm hắn mất vui tui cũng bảo ờ... đẹp lắm anh. An tọa xong thì hoa hắn đặt được nhờ đem ra. Tôi nhìn bó hoa mà muốn cười sặc, cố ngậm miệng mà nhịn không nổi. Tôi cười không dứt suốt cả buổi tiệc. Chắc có lẽ hắn tưởng tôi đang hạnh phúc quá hoá khùng chút xíu thôi. Nhìn hai cây cờ trên bó hoa giống buổi tiệc này dành để gắn kết thêm tình hữu nghị, đoàn kết giữa hai nước vậy".

Bó hoa Tống Trí đặt tặng Thu Hoài.

Với Thu Hoài, Tống Trí là người đàn ông tình cảm, sống không màng lợi danh. Cô hạnh phúc khi được làm người yêu của anh. "Hắn là thế, đôi khi hay làm vài trò silly (ngốc nghếch), sống tình cảm với anh em bạn bè, siêng năng cần cù và không màng lợi danh. Hắn hay bảo mình già hơn từ khi quen tôi, vì cuộc sống tôi phức tạp và stress nhiều quá. Trước những thay đổi đó hắn không ngừng cố gắng học cách sánh bước cùng để tiến đến bến bờ hạnh phúc cùng nhau. Thật hạnh phúc cho ai được làm bạn bè, anh em, người yêu của hắn. Sanh thần vui vẻ nhé - người thương", Thu Hoài nhắn bạn trai.

Tống Trí, sinh năm 1986, người gốc Huế. Thu Hoài và Tống Trí đã quen nhau 4 năm và luôn gắn bó trong công việc lẫn cuộc sống. Thu Hoài cho biết bạn trai là người tâm lý, luôn chăm sóc cô và gia đình chu đáo. Cách nhau đến 10 tuổi, nhưng cả hai rất hòa hợp. Anh thậm chí còn cưng chiều cô như em bé.

Thu Hoài hạnh phúc khi được là người yêu của Tống Trí.

Ba con của người đẹp cũng ủng hộ mối quan hệ giữa Thu Hoài và bạn trai. Tống Trí từng chia sẻ: "Dù Hoài lớn tuổi hơn nhưng cách cô ấy nói chuyện với tôi lại như một người bạn, rất gần gũi và thân thiện. Tôi bị thu hút bởi cô ấy có một tâm hồn đẹp, trái tim nhân hậu, chứ không phải hình thức bên ngoài. Tôi muốn đứng ở phía sau để hỗ trợ cô ấy trong công việc, cuộc sống. Cái gì làm được cho Hoài tôi sẽ làm, những gì tôi chưa làm được thì tôi sẽ cố tìm hiểu để làm. Tôi nghĩ rằng khi hai người yêu nhau là phải song hành cùng nhau, chứ không quan trọng ai là người đứng trước, ai là người đứng sau".

Cherry Trần