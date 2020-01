Hoa hậu Phương Nga hồi tưởng Tết trong trại giam 0 Trương Hồ Phương Nga nhớ Tết ba năm trước vẫn còn trong trại giam và hạnh phúc vì hiện được tự do đi sắm Tết cùng bạn thân.

Những ngày giáp Tết, Phương Nga thảnh thơi đi sắm Tết, ngồi uống cà phê trò chuyện cùng bạn thân Thùy Dung. Ngày này của ba năm về trước, Hoa hậu người Việt tại Nga 2007 vẫn còn trong trại giam. Cô nhớ lại những ngày tháng còn trong vòng lao lý nhưng vẫn có Thùy Dung động viên, tiếp sức mạnh: "Đêm 30 Tết của 3 năm trước, Dung bất chấp mọi quy định khắc nghiệt của trại giam, la lớn cho mình nghe: "Chúc bé Bông năm mới bình an".

Người đẹp 33 tuổi hạnh phúc khi Tết đến có thể tự do ngồi bên cạnh Thùy Dung, cùng uống một ly cà phê và đi sắm đồ Tết cho nhau. Với cô, niềm vui lớn nhất là được tận tay làm điều mình muốn dành cho người thân yêu của mình.

Hoa hậu Phương Nga bên bạn thân Thùy Dung.

Phương Nga và Thuỳ Dung xem nhau như tri kỷ. Trước đó, cả hai từng bị cáo buộc lừa đại gia Cao Toàn Mỹ mua nhà giá rẻ chiếm đoạt 16,5 tỷ đồng, năm 2016. Tuy nhiên Phương Nga khẳng định không có chuyện mua bán nhà giữa cô và đại gia Mỹ. Hai người có quan hệ yêu đương và 16,5 tỷ đồng cô nhận là thỏa thuận tình cảm giữa hai bên trong 7 năm. Sau nhiều lần xét xử, Công an TP HCM ra quyết định đình chỉ vụ án hình sự, đình chỉ bị can do hành vi của Nga và Dung "không còn nguy hiểm cho xã hội".

Từ khi được đình chỉ vụ án, người đẹp chủ yếu vẫn ở nhà nghỉ ngơi để lấy lại cân bằng. Thỉnh thoảng cô tham gia một vài show diễn thời trang với vai trò người mẫu. Cách đây vài ngày, Hoa hậu được quý bà Thu Hương mời làm Giám đốc truyền thông cho dự án "Cộng đồng phụ nữ khởi nghiệp" từ năm 2020. Cô cho biết rất yêu thích công việc này và dự định gắn bó lâu dài. Nếu có lời mời về nghệ thuật phù hợp, người đẹp cũng sẽ tranh thủ tham gia.

Hoa hậu hài lòng với cuộc sống độc thân hiện tại. Cô thừa nhận không còn cảm xúc yêu đại gia và sợ hãi nếu ai đó đề nghị "yêu thương, bao bọc" cho cô. "Tôi nghĩ nếu chúng ta có được người bên cạnh mình, cùng đi qua biến cố cuộc đời mới đáng quý. Còn hôn nhân đóng vai trò khác, nó không đồng nghĩa việc giúp ta vượt qua mọi bất trắc dễ dàng hơn. Có những người độc thân hay từng ly dị, bước qua hôn nhân vẫn sống tốt. Nên hiện tại, tôi không phải cố tìm kiếm một người đàn ông bên cạnh", Phương Nga nói.

Cherry Trần