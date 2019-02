Hoa hậu Hương Giang: 'Lấy chồng để làm gì?' 0 Người đẹp từng nhiều năm trăn trở về mục đích của việc lấy chồng và tự tìm được câu trả lời khi bản thân mệt mỏi nhất, cần sự động viên nhất. Hoa hậu Hương Giang duy trì nếp ăn, ngủ của con trong dịp Tết

Trên trang cá nhân, Hoa hậu đẹp nhất châu Á Hương Giang vừa đăng status dài chia sẻ về câu hỏi "Lấy chồng để làm gì". Cô từng nghĩ cuộc sống chỉ cần dừng lại ở giai đoạn là người yêu của nhau thôi là đủ, vì lo sợ hôn nhân sẽ mang lại nhiều ràng buộc, làm mất đi sự tự do của mỗi người.

"Tôi đặt câu hỏi ấy cho mình nhiều năm về trước, khi chẳng biết lấy chồng để làm gì. Muốn được yêu chiều, chăm sóc nhau thì làm người yêu là đủ, gặp nhau những lúc điểm phấn tô son, xinh xắn đáng yêu vui vẻ. Thậm chí muốn có con thì vẫn có thể có những đứa trẻ đáng yêu mà không cần ràng buộc hôn thú. Tình cảm là chuyện của hai người, tự dưng lại phải ràng buộc thêm nhà nội, nhà ngoại, nhận thêm người khác làm bố mẹ chồng/vợ với bao nhiêu nghĩa vụ trách nhiệm, chưa kể tranh cãi lối sống. Tóm lại là mất tự do, cuộc sống độc lập", Hương Giang tâm sự.

Mãi đến khi sinh con, khi bản thân mệt mỏi và cần lời động viên nhất cô mới tìm ra câu trả lời cho riêng mình. "Rồi tới khi sinh con, đau vết mổ, nhìn thấy mình trong gương như một người xa lạ: bèo nhèo, rã rời, mệt mỏi, cáu gắt, vẫn có một người ở bên cạnh chịu đựng, chăm sóc, bày trò cho mình vui, tôi hiểu rằng mình lấy chồng để có người bạn ở bên cạnh những lúc mình khổ cực nhất. Khi xinh đẹp, khoẻ mạnh, vui vẻ thì có nhiều người mình chia sẻ được. Nhưng hãy chọn ở bên người làm bạn cười, làm bạn tự tin khi bạn cần sự động viên nhất. Từ người lạ thành người thương rồi quyết định kết hôn, đó là khi người thương thành người thân của mình. Là gia đình. Là bên nhau khi vất vả, ốm yếu, mệt mỏi, lo toan, cùng hạnh phúc trong mỗi phút giây, cùng làm việc xây đắp cho tương lai".

Người đẹp Hương Giang.

Tuy nhiên, nếu vợ chồng hết tình cảm thì quyết định chia tay là đúng đắn nhất. Cô cho rằng cuộc sống này rất ngắn ngủi, mỗi người nên tự quyết định cho cảm xúc, cuộc sống của mình. Thay vì phải chịu đựng một gia đình lạnh lẽo chỉ vì sợ bố mẹ lo lắng, họ hàng lối xóm bàn tán. "Khi cả hai không còn tôn trọng, cùng chia sẻ với nhau được nữa thì chia tay là quyết định đúng đắn nhất. Chỉ do hai người suy nghĩ quyết định mà thôi, chẳng cần quan tâm tới nhà nội, nhà ngoại, bà tổ trưởng dân phố, ông quan toà, đồng nghiệp bàn tán làm sao đâu. Có ai sống thay cho mình được, cảm xúc của mình, cuộc sống của mình thì mình phải tự chọn và chịu trách nhiệm. Cuộc đời nghe thì dài mà thực ra ngắn lắm, quay đi quay lại là hết, đùng một cái tai nạn, bệnh tật, bất trắc, ai biết mình sống được bao lâu mà phải chôn vùi trong một gia đình lạnh lẽo".

Theo Hương Giang, khi vợ chồng hết duyên phận cũng không nên hận nhau. Điều đó chỉ khiến bản thân mình thêm mệt mỏi. Hãy trân trọng bản thân và cho mình cơ hội để có thêm người bạn đồng hành khác. "Tôi là người hay nghĩ tới những điều bất trắc, chuẩn bị cho "bảo hiểm" tiền bạc và con tim ngay từ khi nó chưa xảy ra. Ừ thì chia tay, nhưng có nên hận thù không? Khi những yêu thương chăm sóc kia từng là thật. Khi mình từng thấy hạnh phúc, cảm động. Khi mình được trọn vẹn cảm nhận thế nào là yêu thương, gia đình. Giận thì mới ly hôn. Nhưng hận thì chắc là không. Giận thì sẽ hết, hận thì chỉ khổ mình đeo tảng đá trên vai. Nghĩ về người cũ đã qua như bạn, một quãng đường mình từng có và đến lúc chia tay có lẽ mình sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn để yêu, trân trọng bản thân mình và cho mình cơ hội được có những người bạn đồng hành kế tiếp. Cuộc sống mà, ngắn lắm".

Hương Giang hạnh phúc bên chồng và hai con.

Hương Giang là người đẹp giành ngôi vị Miss Grand Slam Asia 2009. Cô là đại diện đầu tiên của Việt Nam đạt danh hiệu Hoa hậu đẹp nhất khu vực châu Á. Trước khi trở thành Miss Grand Slam Asia 2009, cô từng được bầu là một trong ba Đệ nhất mỹ nhân đương đại - Sexiest Woman Alive - và vào đến top 10 Gương mặt đẹp - Face of the Year, cũng do Global Beauties bình chọn. Tại cuộc thi Miss World 2009, Hương Giang là một trong 16 thí sinh đẹp nhất. Cô còn đoạt giải Á hậu 1 phần thi phụ Top Model và lọt vào top 12 Beach Beauty.

Cherry Trần