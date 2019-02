Hồ Ngọc Hà phủ nhận cắt mí mắt

Trên Instagram, Hồ Ngọc Hà vừa đăng một video ngắn giải đáp về nghi vấn cô cắt mí. Nữ ca sĩ cho biết sau khi cô đăng bức ảnh mặt mộc lên trang cá nhân, nhiều người hỏi: "Mắt chị Hà có cắt mí không, có nâng chân mày không mà sao to thế?". Giải đáp thắc mắc cô cho rằng: "Bởi vì chị mang dòng máu lai Pháp nên mắt chị to thế thôi".

Nhiều người hâm mộ cũng hỏi "nữ hoàng giải trí" bí quyết chăm sóc để có một làn da đẹp. Hồ Ngọc Hà đáp: "Hôm qua đăng hình mặt mộc lên, cám ơn mọi người đã có những lời khen cho làn da không trang điểm của mình và hôm nay mặt đã bị dị ứng rồi. Da mặt bản thân chị chưa bao giờ che giấu nhưng chị đang trong quá trình chăm sóc và điều trị làn da quá mẫn cảm của mình. Sau một quá trình điều trị, chăm sóc mà chị cảm thấy có kết quả thì chắc chắn chị sẽ chia sẻ với mọi người".

Bức ảnh khiến Hà Hồ bị bàn tán vì một bên mắt bị lệch.

Trước đó Hà Hồ gây chú ý khi đăng tải bức ảnh với một bên mắt bị lệch. Nhiều khán giả bàn tán cho rằng cô có thể đã gặp sự cố khi đi cắt mí, hoặc do dán mí lệch nên mới có hình ảnh như vậy. Hồ Ngọc Hà là người Việt lai Pháp, bố cô là người mang hai dòng máu Pháp - Việt. Cũng chính vì thế mà Hồ Ngọc Hà còn có biệt danh Hồ An Tây, với An là tên ghép từ bố còn Tây là để chỉ dòng máu Pháp - Việt của ông.

