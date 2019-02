Hải Triều, BB Trần gợi ý fan cách mua sắm Tết qua video hài 0 Hai nam diễn viên vào vai chị em trong video và cùng nhau chia sẻ cách mua hàng Tết, trúng nhiều quà tặng.

Hải Triều vừa tung ra video hài Ăn khế trả vàng cùng status trên Facebook: "Nè he, coi video chưa? Nhớ xem để biết cách đi chợ Tết kiểu mới của chị em nhà Nè He và miss Lệ Sò nha. Năm nay đi chợ Tết thiệt nhẹ nhàng mà vẫn chu toàn quá! Đã vậy còn trúng được vàng thiệt đầu năm nữa!". Mọi người muốn trải nghiệm đi chợ Tết online và trúng vàng thiệt thì lên Sendo nha!".

Status cùng video của Hải Triều trên Facebook.

Nội dung của video xoay quanh hai chị em miss Lệ Sò và Nè He. Hải Triều vào vai cô em Nè He, sở hữu tài sản là một túp lều tranh và cây khế. Cô quý khế còn hơn cả bản thân khi thường xuyên "ăn, ngủ và tắm" cho từng quả khế. Một ngày đẹp trời, Nè He thấy cây khế của mình thiếu mất một quả. Hóa ra, trái khế đó đã bị một con chim lạ ăn mất. Con chim hứa với cô: "Ăn một trái khế, trả một cục vàng, may túi ba gang, mang đi mà đựng". Tuy nhiên, "cục vàng" mà con chim trả cho cô thật ra chỉ là thanh chocolate được bọc trong miếng giấy gói màu vàng.

Trong lúc Nè He đau khổ vì bị lừa, đứng khóc nức nở, miss Lệ Sò (BB Trần) xuất hiện. Khi nhìn thấy chị hai đeo đầy vàng trên người, Nè He thấy rất bực tức, cô nghĩ rằng Lệ Sò được cha mẹ để lại nhiều vàng. Nhưng Lệ Sò lập tức phản đối và tiết lộ trúng được vàng nhờ mua sắm trên chợ Tết Sen Đỏ. Cô gợi ý cho em gái cùng mua sắm trên đó để có thể trúng vàng cùng nhiều phần quà hấp dẫn như mình.

Trong khi cô chị - miss Lệ Sò (BB Trần) có phong cách thời trang hiện đại, đeo đầy vàng trên người, tính cách kiêu sa, sang chảnh thì cô em Nè He diện trang phục áo bà ba đơn giản, tính cách "tưng tửng", thật thà, dễ thương.

Video cùng status của Hải Triều nhận hơn 50.000 views, hơn 5.200 likes, gần 300 comments và 96 shares sau khi đăng tải. Hầu hết fan đều thích thú và hưởng ứng video hài mới của hai diễn viên trẻ. Facebooker RuBy Trần viết: "Nè He, lần đầu tiên nghe có người tắm cho khế, ngủ cùng khế lun he". Facebooker Khánh Hoàng thốt lên: "Eo ôi! Dạo này đổi sang style tóc ngắn đồ he. Cưng như quỷ". Facebooker Hoa Bất Tử khen ngợi: "Mình hay xem các video hài như này nhưng thấy video này dễ thương ghê!".

Ngoài ra, không ít bạn vui mừng vì có được bí quyết mua sắm mới, không cần phải ra chợ, chen lấn chọn đồ trong dịp Tết đến, xuân về. Một số bạn bình luận: "Sướng quá, Tết này không phải ra chợ chen lấn, cứ ôm điện thoại vô Sendo rinh đồ về thôi"; "Từ hồi biết tới app Sendo là mình đi chợ online vừa nhanh vừa tiện, nhất là Tết này, tha hồ mua sắm tại nhà"; hay "Chỉ sợ không có thời gian thôi, lên rồi sợ gì không mua được hàng khuyến mại"...

Dòng status cùng video BB Trần đăng lên trang cá nhân.

BB Trần cũng đăng video này trên Facebook cùng chia sẻ:"Hết parody MV giờ qua tới parody chuyện cổ tích luôn rồi, mà được cái con quạ này nhìn lạ quá!". Ngoài ra, anh còn chia sẻ thêm giờ đây, hình ảnh bao lì xì, câu đối đỏ, quà may mắn... được tái hiện một cách sinh động, khơi gợi cho người dùng về một miền ký ức Tết xưa tưởng chừng như đã trở thành dĩ vãng. Chợ Sendo với khoảng 500.000 sản phẩm "Tết ăn ngon" được bày bán mỗi ngày, đồng thời cũng tạo nên phiên chợ Tết đặc sắc với hoạt động "rung cây trúng lì xì" vui nhộn. Các phần quà hấp dẫn như voucher mua sắm trên chợ Tết Sendo, xu, mã hoàn tiền tiện ích, nạp trực tiếp tiền vào điện thoại và cơ hội trúng 10 chỉ vàng mỗi ngày.

Status của BB Trần nhận hơn 2.000 likes, 28 comments và 23 shares. Nhiều facebooker vui mừng với thông tin nam diễn viên hài chia sẻ về cách mua sắm hữu ích hay đồng tình với ý kiến của anh về nhân vật đóng vai con quạ trong video như: "Vui quá! Giờ có chợ Sendo chẳng lo gì" hay "Quạ chơi với chị google", "Quạ mọc sừng", "Con quạ nhìn sang hẳn"...

Hải My