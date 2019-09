Hai mẹ con thoát chết thần kỳ 0 Người mẹ chở con nhỏ va chạm với ôtô rồi ngã vào một xe khác phía sau, nhưng may mắn thoát chết.

Vụ việc xảy ra vào chiều 27/9 trên đường phố Hà Nội. Lúc này người phụ nữ đi xe máy, địu con nhỏ phía trước và làm rơi đồ. Do mải quay lại nhìn, cô tông trúng đuôi ôtô đang dừng đỗ phía trước. Cú va chạm đẩy hai mẹ con ngã nhào xuống đường. Cùng lúc xe 7 chỗ cùng chiều từ phía sau lao tới nhưng may mắn không bị cán trúng.

Những người đi đường nhanh chóng lại giúp dựng xe máy và đưa hai mẹ con vào lề đường. Nhiều người xem video thở phào khi biết họ bình an vô sự. "Thần chết ngủ quên, hoặc có thể số chị quá may mắn. Xem mà thót tim. May mắn thoát nạn nhưng lần sau chị nhớ chú ý và cẩn thận hơn nhé. Các chị em tay lái yếu, xử lý không thể chuẩn như đàn ông được nên tốt nhất cẩn thẩn chú ý trước sau. Rơi đồ thì cứ bình tĩnh tấp vào lề rồi dừng xe xuống nhặt sau", một người xem nhắn nhủ.

Cherry Trần