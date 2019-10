Hà Tăng chia sẻ nhiều ảnh 'độc' trong sinh nhật

Chị gái Louis Nguyễn là Stephanie Nguyễn cũng chia sẻ hình ảnh chưa được công bố của em dâu. Hình ảnh được chụp trong hôn lễ của Stephanie Nguyễn tại Manila, Phillippines năm 2017. Lúc này Tăng Thanh Hà mang thai con gái thứ 2. Cô chúc Tăng Thanh Hà: "Happy birthday to my dearest sister. Thank you for guiding me through life as a wife, and through life as a mother. Sofifi and I love you very much. Wishing you all the love and joy on your special day. Love you to the moon and back" (Tạm dịch: Chúc mừng sinh nhật em gái thân yêu của chị. Cảm ơn em đã hướng dẫn chị cách làm một người vợ và một người mẹ. Sofifi và chị yêu em rất nhiều. Chúc em thật vui và hạnh phúc trong ngày đặc biệt này).