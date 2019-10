Hà Anh: 'Phụ nữ hãy ngừng hy sinh vô điều kiện' 0 Siêu mẫu chia sẻ phụ nữ có thể hết lòng với gia đình nhưng hãy dành cho mình 'một dấu phẩy' để đôi lúc biết buông bỏ, tạo khoảng trống.

Hà Anh cho rằng nếu dấu chấm là sự kết thúc thì dấu phẩy lại là sự ngưng nghỉ nhưng vẫn có tính kết nối mạnh mẽ. Những dấu phẩy trong cuộc sống, hôn nhân là điều quan trọng để nắm giữ hạnh phúc. Vì vậy, siêu mẫu giữ cho mình rất nhiều "dấy phẩy" trong cuộc sống. Đó là lý do cô muốn chia sẻ với phái đẹp về cách làm chủ cuộc sống, tự tạo cho mình khoảng không gian riêng để thỏa sức thể hiện tình yêu với bản thân, được là chính mình.

- Chị luôn xuất hiện rạng ngời và hạnh phúc bên ông xã ngoại quốc tại các sự kiện. Còn trong cuộc sống thường ngày, hôn nhân của anh chị thế nào?

- Cuộc sống hôn nhân của ai cũng đều có những lúc bất đồng quan điểm, dẫn đến tranh cãi, gia đình Hà Anh cũng không phải ngoại lệ. Đây là điều vô cùng bình thường và lành mạnh trong một mối quan hệ vợ chồng, vì có những khác biệt dẫn đến tranh luận thì mới hiểu nhau hơn về lối sống cũng như quan điểm sống, mối quan hệ vợ chồng mới ngày càng khăng khít để trở thành những người bạn đời đúng nghĩa.

Theo Hà Anh, để có được hạnh phúc bền chặt, cần có sự vun đắp và cố gắng chứ không phải do may mắn.

- Nhiều phụ nữ Việt vẫn nghĩ rằng "sướng hay khổ là nhờ tấm chồng", chị nghĩ sao về quan điểm này?

- Nhiều người vẫn hay nói tôi may mắn vì có tấm chồng tốt. Tuy nhiên, tôi tin rằng may mắn hay không là do lựa chọn của mình có thông minh không.

Là một người vợ, người mẹ thì việc dành những gì tốt nhất cho chồng, con là bản năng. Nhưng Hà Anh luôn nhắc nhở bản thân, đừng bao giờ hy sinh vô điều kiện (không được công nhận, không được trân trọng hoặc không cần thiết) vì hạnh phúc không phải nằm ở việc hy sinh nhiều hay ít mà là sự cộng hưởng từ nỗ lực cả hai phía.

Cứ phải hy sinh nhiều quá sẽ khiến một người kiệt sức rồi cũng đến lúc không thể hy sinh được nữa. Phụ nữ tiên quyết phải chăm sóc cho bản thân, nhan sắc, sức khỏe để mình luôn xinh đẹp, tinh thần thoải mái thì mới có sức cho đi và nhận lại. Đừng để đến khi nhìn lại bản thân thấy tuổi xuân đã qua, dung nhan phai tàn và trách mình, trách người. Tôi luôn mong mỏi phụ nữ hãy học cách biết yêu bản thân từng ngày và cùng bạn đời vun đắp gia đình hạnh phúc.

Hà Anh luôn là người phụ nữ biết mình làm gì, hành động ra sao để bản thân thấy hạnh phúc.

- Ở tuổi 37, chị vẫn giữ nhan sắc trẻ trung, quyến rũ và tràn đầy năng lượng. Bí quyết của chị là gì?

- Dự định sắp tới của chị là gì?

- Hiện tại, tôi kinh doanh nhãn thời trang Love swimwear khá ổn và sắp ra mắt thêm nhiều bộ sưu tập với những thiết kế được dành riêng cho cơ thể người mẹ nhằm che khuyết điểm tốt nhất. Sắp tới, tôi cũng sẽ ra mắt thêm cuốn sách chia sẻ trải nghiệm làm mẹ, đặc biệt trong vai trò một siêu mẫu và cũng có những mẹo vặt giúp các mẹ nuôi dạy con, làm đẹp, giữ dáng. Bên cạnh đó, tôi sẽ phát triển những dự án riêng liên quan đến truyền thông trên nền tảng YouTube và kỹ thuật số trong tương lai gần nhất.

