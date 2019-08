Hà Anh bức xúc khi bị chê là bà mẹ cẩu thả 0 Siêu mẫu muốn bé Myla được sống thoải mái nên có thể lôi thôi, không cần cột tóc gọn gàng khi ở nhà với mẹ.

Hà Anh nhận được nhiều chú ý khi chia sẻ về chuyện cô bị nhiều người nhận xét là bà mẹ cẩu thả, không chịu buộc tóc cho con gái khiến tóc con lòa xòa. Siêu mẫu cho biết Myla có mái tóc dài và xoăn gợn nhẹ rất đẹp. Từ lúc sinh đến giờ cô chưa từng cắt tóc cho con lần nào. Mỗi sáng thức dậy cô và chồng đều yêu nhất cái đầu bù xù của con. "Mẹ qua phòng em điều đầu tiên mẹ thấy là cái đầu bù xù tóc nghển qua thành cũi. Tóc dài che cả mặt nhìn em yêu lắm. Mẹ trìu mến gạt nhẹ tóc trên mặt em qua một bên, hôn em chút chít rồi bế em lên. Em quắp vào người mẹ rất yêu. Dạo này em rất thích trò tháo nơ cặp tóc của em rồi quăng đi. Mẹ mua cứ mua còn em cứ vứt", Hà Anh kể.

Hà Anh hạnh phúc bên chồng Tây và con gái.

Siêu mẫu bức xúc khi bị trách không chỉn chu cho con gái. Hà Anh cho biết con gái cô còn nhỏ, cô muốn để Myla được hồn nhiên, sống thoải mái nhất có thể. Cô không bắt ép con phải sống theo nguyên tắc, chuẩn mực mà người lớn đặt ra.

Hà Anh lý giải: "Mẹ em nghĩ thế này, là con người chúng ta sẽ phải dành cả cuộc đời là chỉn chu, kín kẽ, làm đẹp mặt với thiên hạ. Chúng ta phải sống theo chuẩn mực, quy định của người khác đặt ra cho mình như ăn uống thế nào, mặc ra sao, đầu tóc thế nào. Chuẩn mực đưa chúng ta vào quy định xã hội để xã hội dễ phân cấp, quản lý, đánh giá chúng ta. Có phải là đều tốt cho chúng ta không? Điều này còn chưa chắc! Vậy khi chúng ta còn bé, chúng ta được tự do, ít nhất là có hơn một năm đầu đời để làm thế. Sau đó người lớn sẽ luyện chúng ta vào nếp để tiện cho người lớn quản lý và cho chúng ta đi học. Chúng ta tự do cười, khóc cho đến khi người lớn bảo đừng cười to quá ảnh hưởng đến mọi người, đừng khóc vì khóc là hư... rồi ti tỉ việc chúng ta phải ngồi làm sao, đứng thế nào, phải đi từ từ, phải thế này thế nọ... Sao người lớn lại háo hức ép chúng ta vào khuôn khổ như vậy? Tốt cho chúng ta hay tốt cho ý muốn người lớn?".

Hà Anh muốn con được sống hồn nhiên, thoải mái nhất.

"Mẹ muốn Myla của mẹ được thoải mái, được là trẻ con một cách hồn nhiên và tự nhiên nhất. Mẹ sẽ không bắt con lúc nào cũng phải sạch sẽ tinh tươm và bóng mượt. Mẹ sẽ không mong chờ con lúc nào cũng phải ngoan, cũng phải nghe lời mẹ. Con sẽ được cho phép phát triển cá tính của mình, bộc lộ cảm xúc của mình. Con sẽ được thoả sức sáng tạo, làm những gì con muốn trên những quy định cơ sở cho phép căn bản nhất. Nhưng đó là tương lai xa, còn tương lai gần, con có thể thoải mái là Myla đầu bù xù của mẹ. Thế nhé. Đừng ai thắc mắc vì sao mẹ chưa kịp buộc tóc bóng mượt cho con. Con đang ở nhà lôi thôi với mẹ chứ không đi event (sự kiện). Cho mẹ con con thở", Hà Anh trải lòng.

Cherry Trần