H'Hen Niê ngồi bệt trên nền nhà tự trang điểm đi sự kiện

Một người bạn của H'Hen Niê gây chú ý khi đăng tải hình ảnh chân chất, giản dị của H'Hen Niê tại quê nhà Đắk Lắk. Anh tâm sự sau khi tự "họa mặt" cho mình, người đẹp Ê Đê chạy tới hỏi: "Em tự make up vậy có đẹp chưa?" và nhận được câu trả lời "dạo này trang điểm lên tay rồi".

H'Hen Niê tự chế bàn trang điểm make up cho mình.

Anh kể H'Hen Niê là cô gái đặc biệt nhất mà anh biết vì không sợ nắng gió. Về dự sự kiện tại Đắk Lắk nên hễ có thời gian là cô lại tranh thủ chạy về nhà với mẹ, đến lúc không kịp thời gian thì tự trang điểm. "Mấy bữa lễ hội thấy nắng giữa trưa tháng 3 của Đắk Lắk mà xót quá thể, vậy mà vẫn cứ nhoi nhoi. Rồi lại sự kiện này, nhãn hàng kia với bộ váy áo khác nhau là đủ mệt rồi chứ chưa nói trang điểm sao cho đẹp cho sáng, cho hợp với bộ đồ người ta. Tưởng đâu về lần này kéo nguyên cả ekip như 2 đợt về "lái xe cày" chứ. Nhưng không! Mỗi lần rảnh tí là chạy về nhà với mẹ vậy đấy, không chịu ở phòng 5 sao nghỉ ngơi. Rồi để kịp giờ thì lôi đồ ra trang điểm ngay dưới sàn. Ôi, tưởng trang điểm khó thế nào, chứ nhìn hoa hậu top 5 Miss Universe 2018 trang điểm coi bộ mình cũng làm đẹp như vậy. Đấy, bàn trang điểm là cái ghế kèm theo chồng sách đằng sau kê cái gương cho khỏi rớt. Thêm ánh nắng chiếu qua vách nhà cộng với mùi khói bếp của mẹ tạo nên những tuyệt tác cô Hen cho mấy ngày lễ. Nói chung là đợt này trang điểm lên tay rồi, đẹp, chịu".

Thành quả sau khi tự make up của người đẹp Ê Đê.

Trước đó, H'Hen Niê cũng khoe thành quả sau khi tự make up của mình trên trang cá nhân và tâm sự: "Tôi cứ hay tự make up bị fail (thất bại) trong những dịp rất quan trọng. Nhưng tôi nghĩ tôi fail lần này những lần sau tôi sẽ khắc phục nó. Nhưng điều tôi nhận thấy rất rõ để tôi có thể make up ổn nhất là khi tôi có đủ thời gian và đủ ánh sáng".

Sự giản dị cùng tay nghề trang điểm của top 5 Miss Universe nhận được nhiều lời khen ngợi của fan: "Làm riết sẽ lên tay hén. H'Hen Niê là hoa hậu bình dân nhất Việt Nam" hay "Dù đã là người của công chúng nhưng về với gia đình, buôn làng vẫn chỉ là con cháu, bạn bè, điều này hết sức giản đơn vậy mới dễ gần".

Cherry Trần