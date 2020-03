Gia Bảo nhờ đồng nghiệp gửi lời yêu đến con gái 0 Không được gặp con, diễn viên Gia Bảo mong bạn bè, đồng nghiệp mua quà và nhắn với bé Grammy đừng quên ba.

Trên trang cá nhân, Gia Bảo bày tỏ nỗi nhớ con da diết. Anh đăng lại bức hình cũ của con và than "từ mùng 6 Tết đến giờ cha con bặt vô âm tín". Nam diễn viên viết: "Ba nhớ con nhiều lắm. Có thể sẽ còn lâu nữa mình mới gặp nhau. Grammy của ba ngoan ngoãn nha. Ba đã cầu xin ơn trên che chở bảo vệ cho con rồi. Ba tin con sẽ luôn an toàn".

Bên cạnh đó, anh còn nhắn nhủ đến người quen của mình: "Bạn bè, đồng nghiệp của tôi ơi, có thương tôi gặp con tôi ở đâu thì đối xử tốt với bé, mua gì cho Grammy cũng được nếu con thích. Tôi sẽ trả tiền lại nhé, thương con tôi là thương tôi. Vì con tôi là cả cuộc đời của tôi. Nhắn với Grammy là ba Bảo nhớ con nhiều lắm, đừng quên ba. Ba yêu con nhất trên đời".

Gia Bảo và con gái.

Đọc tâm sự của Gia Bảo, một số bạn bè bày tỏ sự đồng cảm và động viên anh cố gắng. Nhiều nghệ sĩ Việt khác cho rằng anh đang nghĩ quá tiêu cực. Diễn viên Lê Phương nhắn: "Không biết sự việc như thế nào. Thôi thì chia sẻ với bạn già, có gặp Grammy sẽ nhắn con bé rằng: "Con vẫn hạnh phúc khi có mẹ bên cạnh, và ba Bảo rất thương con". Diễn viên Tuyền Mập cho rằng: "Con nít ai thấy cũng sẽ thương mà, bạn yên tâm nha. Tuổi thơ của con qua nhanh lắm. Để nó trôi qua yên ổn là được. Con sẽ hạnh phúc, sẽ an toàn. Bạn đừng nghĩ mọi chuyện quá tiêu cực để bạn phải buồn nha. Cha hay mẹ đều thương con mà".

Vài ngày trước, Gia Bảo đăng đàn chỉ trích vợ cũ tự ý cắt tên con gái khỏi hộ khẩu do anh đứng tên chủ hộ: "Giờ nó trả hộ khẩu mà nó cắt luôn Grammy ra khỏi hộ khẩu nhà mình luôn. Mình là chủ hộ, cho nó mượn hộ khẩu, giờ lên tiếng nó cắt luôn con mình ra hộ khẩu".

Ngay dưới bài đăng, bình luận của MC Ốc Thanh Vân được nhiều người ủng hộ: "Xin lỗi bạn vì việc cá nhân tôi không biết đầu đuôi thế nào nên đúng ra không có ý kiến. Tuy nhiên riêng việc hộ khẩu này thì hãy nghĩ khác chút. Grammy theo mẹ thì bé nhập hộ khẩu theo mẹ là bình thường, không sai và cũng không sao. Dù gì thì cũng từng cùng làm cha mẹ, và đến nay vẫn thế. Thôi cố gắng êm dịu để có kết quả tốt nhất nhé. Hiền chắc chắc cũng sẽ không làm gì thiệt hại đến con đâu. Dù là bây giờ làm gì cũng không vừa mắt nhau. Thôi thì... nhẫn một chút sóng yên gió lặng. Lùi một bước biển rộng trời cao".

Thanh Hiền thường xuyên đăng tải ảnh hạnh phúc bên con gái.

Gia Bảo vẫn đang trong quá trình kiện tụng, đòi lại quyền nuôi con từ vợ cũ. Nguyên nhân do anh bị vợ cấm cản không cho gặp con và dùng lý do dịch Covid-19 để lý giải. Tuy nhiên nam diễn viên không chấp nhận vì cho rằng: "Biết bao giờ dịch bệnh mới hết. Tôi muốn gặp con và điều đó hoàn toàn hợp pháp". Anh cũng yêu cầu Thanh Hiền không để con sống chung nhà cùng bạn trai vì lo con không được an toàn.

Cherry Trần