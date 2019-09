Gia Bảo dứt tình với vợ cũ 0 Nghệ sĩ hài Gia Bảo cho biết đã xóa sạch hình bóng và không thể hàn gắn tình cảm được với vợ cũ Thanh Hiền.

Gia Bảo tâm sự thời gian qua giữa anh và Thanh Hiền xảy ra mâu thuẫn nghiêm trọng khiến mối quan hệ rạn nứt, không thể hàn gắn được nữa. Sự cố này khiến anh "có thể xoá sạch người đó ra khỏi trái tim mình". Nam danh hài cho biết trước đây anh vẫn còn nặng tình với vợ cũ dù đã ly hôn. Vì còn thương nên anh làm mọi cách để bệnh vực cô. "Cho đến khi sức cùng lực kiệt, nhìn thấy hết tất cả những gì trần trụi nhất thì bản thân mới sáng mắt ra. Và thật sự bây giờ trong lòng không còn chút gì cả. Nhẹ nhõm hẳn. Duyên đến đây chắc đã tận", anh chia sẻ.

Gia Bảo quyết đòi lại quyền nuôi con gái.

Nam nghệ sĩ giờ chỉ buồn vì không được gặp con. Anh nhớ bé Grammy đến nỗi đêm về thường xuyên mơ thấy con. "Thôi thì sẽ cố gắng để sớm được gần con. Không trách ai vì cuộc đời là do duyên số. Chỉ ráng cố gắng làm sao để được lo cho con gái tốt nhất có thể là an tâm mà đi cày nuôi con. Không nghĩ là đến một lúc không muốn yêu ai nữa. Không yêu chắc sẽ an toàn cho cả bản thân và con gái. Sau này nếu ai bước chân vào cuộc đời lần nữa chắc người đó phải rất gì và này nọ lắm", nam danh hài tự an ủi.

Khoảnh khắc bình yên của Thanh Hiền bên con gái.

Gia Bảo và Thanh Hiền xảy ra mâu thuẫn khoảng gần hai tháng nay. Anh bức xúc tố vợ cấm cản, không cho gặp con gái. Đồng thời khẳng định con "đang sống trong môi trường đầy nguy hiểm". Vì thế anh nhờ luật sư can thiệp để đòi lại quyền nuôi con. Trước những lời cáo buộc của chồng cũ, Thanh Hiền vẫn im lặng. Cô thỉnh thoảng khoe khoảnh khắc bình yên bên con gái Grammy và mẹ ruột.

Cherry Trần