Fan nghi ngờ Phương Linh đang hẹn hò Hà Anh Tuấn 0 Trước tin đồn đang hẹn hò ca sĩ Phương Linh, ca sĩ Hà Anh Tuấn khẳng định vẫn độc thân.

Những ngày qua, ca sĩ Phương Linh úp mở chuyện đang yêu khi thường xuyên đăng tải ảnh bên cạnh người đàn ông giấu mặt. Fan bất ngờ chỉ ra những điểm trùng hợp giữa bạn trai cô với nam ca sĩ Hà Anh Tuấn. Nhiều người đồn đoán cặp sao đang bí mật hẹn hò và tích cực "đẩy thuyền" mong họ thành đôi.

Phương Linh đăng ảnh bên bạn trai giấu mặt.

Bạn trai Phương Linh và Hà Anh Tuấn cùng đeo kính và có chiếc đồng hồ trên tay giống hệt nhau.

Tối 2/12, nam ca sĩ Tháng tư là lời nói dối của em đăng tải dòng trạng thái ngầm phủ nhận chuyện này. Anh viết: "I am single. Please do not disturb anyone's happy love" (Tôi đang độc thân. Làm ơn đừng quấy rầy hạnh phúc của bất kỳ ai).

Phương Linh và Hà Anh Tuấn từng được fan gán ghép kể từ sau khi tham gia Sao mai điểm hẹn 2006. Cả hai dính vào nghi án "phải lòng nhau" khi có những màn kết hợp ăn ý, tình cảm trên sân khấu. Nhiều năm nay cả hai vẫn thân thiết với nhau ở ngoài đời và thường xuyên đồng hành chung trong nhiều dự án âm nhạc. Được fan nhiệt tình tác hợp nhưng cả hai chưa từng thừa nhận chuyện tình cảm. Phương Linh có lần từng nhắc khán giả: "Mọi người đừng mong tôi và Hà Anh Tuấn về một nhà, cháy nhà đấy".

Cherry Trần