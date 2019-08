Fan chê hình ảnh mới của Kỳ Hân sau phẫu thuật cắt mí mắt 0 Bà xã Mạc Hồng Quân cho biết 'chỉ đã được rút và mặt vẫn hơi sưng' còn fan tiếc nuối vẻ đẹp trước đây của cô. Kỳ Hân 'nịnh' Mạc Hồng Quân nhân kỷ niệm ba năm ngày cưới

Kỳ Hân mới livestream trên trang cá nhân trò chuyện cùng người hâm mộ. Cô cho biết chỉ đã được rút nhưng mặt vẫn còn hơi sưng sau phẫu thuật cắt mí mắt. Qua hình ảnh trên video livestream, Kỳ Hân bị nhận xét gương mặt kém xinh, không lung linh như hình đăng tải.

Facebooker My Ha viết: "Em thấy mắt cũ của chị đẹp hơn, mắt mới nhìn không được tự nhiên. Hình trên livestream khác hình chị đăng tải trước đó quá". "Người đẹp dao kéo là đây, Kỳ Hân cứ phẫu thuật thẩm mỹ hết cái này đến cái khác. Phẫu thuật có thể sau này lành đi sẽ đẹp hơn nhưng chớ nên lạm dụng nhé. Vài năm nữa rồi mới thấy hậu quả", một tài khoản khác nhắn nhủ.

Hình ảnh Kỳ Hân khi livestream (trái) khác với hình ảnh do cô đăng tải (phải).

Gần một tuần trước, nữ diễn viên công khai hình ảnh can thiệp dao kéo vùng mắt. Cô cho biết do mắt cũ bị thâm và sụp mí một bên nên phải tu sửa để có gương mặt hoàn hảo. Trước đây Kỳ Hân từng chi 250 triệu đồng cho bốn lần chỉnh sửa mũi và răng. Lúc bấy giờ nữ diễn viên quyết định trùng tu nhan sắc do gương mặt không đẹp, bị nhiều người chê quê mùa, xấu xí.

Cherry Trần