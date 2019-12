Elly Trần không thích danh xưng Hoa hậu 0 Diễn viên Elly Trần cho biết từ trước đến nay cô chưa từng nghĩ sẽ thi Hoa hậu vì bản thân không cần danh xưng này.

Elly Trần cho biết thường bị đem so sánh với các hotgirl hoặc những người nổi tiếng chưa qua sinh nở, trong khi đó cô đã là bà mẹ hai con. Những ngày gần đây, cô bức xúc hơn vì tiếp tục bị so sánh với Hoa hậu. Người đẹp khẳng định bản thân chưa từng nghĩ sẽ thi Hoa hậu và càng không muốn thêm danh xưng này.

"Hoa hậu có trăm nghìn kiểu hoa hậu và mỗi năm có đến trăm nghìn cuộc thi trong và ngoài nước được tổ chức. Nếu mình đã thích thì mình thi được mà. Ai cấm đúng không? Nhưng cái danh xưng đó nó quá sức vĩ đại với một tâm hồn non nớt và một đôi vai mỏng manh của mình nên mình chưa từng và sẽ không bao giờ nghĩ tới dù trong một phút giây nào đâu các bạn ạ. Mình hoàn toàn không có nhu cầu add dòng danh giá đó vào trong profile cuộc đời mình", Elly Trần chia sẻ.

Nhan sắc của Elly Trần dù đã là mẹ hai con.

Bà mẹ hai con cũng lên tiếng về chuyện bị chê cơ thể không cân đối. Nhiều người đặt câu hỏi: "Tại sao Elly Trần ngực quá to, eo quá nhỏ, mông lại quá to, tay chân thì quá nhỏ nhìn kì dị như người ngoài hành tinh, không cân đối gì cả?". Cô hỏi ngược lại: "Cái khái niệm thế nào là cân đối hay không cân đối nó luôn tuỳ thuộc vào mắt mỗi người. Từ lâu mình vẫn biết cái nét của mình nó thuộc về một trường phái khác mà không phải bất cứ ai cũng đều sẽ thích cái nét đó. Ok thôi, vì ai cũng được tự do chủ động lựa chọn về gu thẩm mỹ của mắt mình mà. Nhưng thực sự kêu mình chạy theo nét đẹp số đông ngoài kia mình theo không được. Cái này mình nói thật. Nên những ai cảm được cái nét đẹp giống hoạt hình của mình thì mình cảm ơn. Ai không cảm được mình cũng cảm ơn luôn. Kệ mình đi chứ đừng bắt mình thành người khác, nó bất khả thi cho mình lắm".

Cô tự tin với body hiện tại của mình.

Trong lần giao lưu hỏi đáp với người hâm mộ một ngày trước, Elly Trần cho biết cô chưa từng phẫu thuật thẩm mỹ. Số đo ba vòng là 88-58-90, cao 1m68. Để có cơ thể thon gọn như hiện tại cô không hề uống thuốc giảm cân, mà chỉ ăn uống theo khẩu vị của mình. Nữ diễn viên không thích uống đồ ngọt và đồ béo, chủ yếu ăn cá và rau xanh. Ngoài ra một phần do cơ địa của cô vốn gầy sẵn, ít lên cân.

Cherry Trần