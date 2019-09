Đỗ Mạnh Cường sẽ nhận thêm hai con nuôi 0 Dù đã rất áp lực và bận rộn khi nuôi 5 đứa con, nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường dự định nhận thêm hai bé nữa.

NTK Đỗ Mạnh Cường vừa chia sẻ về dự định nhận thêm hai con nuôi trên trang cá nhân. Trước đó, anh cho biết dù rất thương những đứa trẻ tội nghiệp nhưng khả năng có hạn nên anh sẽ không nhận nuôi thêm. Tuy nhiên, nam thiết kế thay đổi quyết định. Anh giải thích: "Thực ra mọi chuyện trên đời xảy ra đều có lý do của nó. Và nếu như giờ mình quyết định nhận thêm hai đứa trẻ nữa thì chắc đó phải là một lý do rất đặc biệt".

Nhà thiết kế thừa nhận có chút áp lực khi nhận nuôi nhiều con. "Vì xưa nay chỉ có một mình. Tiền kiếm được chỉ lo cho bản thân, gửi cho bố mẹ, giúp đỡ một vài người mình quý mến, thì giờ lo cho 5 đứa. Nếu thêm 2 đứa nữa là 7 mà nuôi theo tiêu chuẩn trường quốc tế, bệnh viện quốc tế... thì chắc từ giờ không dám tiêu xài gì cho mình luôn. Nhưng có gì đó cứ thôi thúc mình làm theo quyết định của con tim. Trời sinh voi, trời sẽ sinh cỏ. Chắc mọi chuyện rồi cũng ổn thôi", Đỗ Mạnh Cường tâm sự.

Quyết định này của anh nhận được nhiều ý kiến trái chiều. Ca sĩ Lệ Quyên, Tăng Thanh Hà khen anh dễ thương, trong khi nghệ sĩ Hồng Vân khuyên: "Em ơi cũng phải nghĩ đến bản thân một chút em ạ". Chị Dương Thị Hồng Thắm bình luận: "Thiệt tình. Mình không dám nghĩ tới. Một nách 5 con mặc dù có vú nuôi và giúp việc, nhưng vẫn phục và ngưỡng mộ. Nhưng nếu giờ mà là 7 thì quả là quá sức ngỡ ngàng kèm lo lắng. Chỉ sợ anh bận rộn con cái khi đó không đủ sức để ra những bộ sưu tập để đời nữa. Cầu chúc mọi may mắn bình an đến với anh và các con". "Nuôi một đứa trẻ, mình hiểu đâu chỉ là vấn đề tài chính, còn là sức khoẻ và tinh thần. Thế nên ông bố gà trống tuyệt vời nhất trên đời này nhớ giữ sức khoẻ nhé, để thấy bọn trẻ lớn lên và ngắm chúng trưởng thành. Yêu mấy bố con lắm", tài khoản Dương Thanh Giang nhắn nhủ bạn thân.

NTK Đỗ Mạnh Cường bên 5 con nuôi.

Đỗ Mạnh Cường hiện là ông bố của 5 con: Nhím, Linh Đan, My My, Gấu và Tít. Bé Tít là anh cả, vừa tròn 6 tuổi; Nhím 5 tuổi rưỡi; Linh Đan lên 3 còn Gấu và My My vẫn đang ẵm ngửa. Anh cho biết việc nhận nuôi các bé đều xuất phát từ chữ duyên và khao khát được làm bố.

Cherry Trần