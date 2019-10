Đỗ An bí mật mừng sinh nhật Lê Thúy 0 Người mẫu Lê Thúy xúc động khi vừa bước vào phòng thì thấy ông xã Đỗ An cầm hoa nhún nhảy và hát chúc mừng sinh nhật.

Ngày 12/10, Lê Thúy tròn 28 tuổi. Để gây bất ngờ cho vợ, Đỗ An đã bí mật chuẩn bị sẵn bó hoa hồng xanh và chờ cô đi xem phim về để chúc mừng sớm. Ngay khi cô về bước vào nhà, Đỗ An ôm hoa nhún nhảy theo điệu nhạc và hát bài Happy birthday khiến Lê Thúy cười không ngớt. Cả hai trao nhau nụ hôn ngọt ngào.

Đỗ An bí mật mừng sinh nhật Lê Thúy Đỗ An chúc mừng sinh nhật vợ.

Trong ngày đặc biệt này, Đỗ An cũng gửi những lời yêu thương đến bạn đời: "Happy birthday cô gái trán cao của anh. Hãy luôn rực rỡ, bí ẩn và gai góc như những đóa hoa hồng em nhé. Tình yêu chân thành bắt đầu từ trái tim, chỉ có máu từ con tim của một kẻ đang yêu mới tạo ra bông hoa hồng xanh bất diệt. Và bông hoa hồng xanh sẽ tạo nên điều kỳ diệu".

Lê Thúy và Đỗ An kết hôn đầu năm 2015. Sau 5 năm hôn nhân, tình cảm của cặp đôi ngày càng mặn nồng và khiến nhiều người ngưỡng mộ. Lê Thúy thấy mình là người phụ nữ may mắn khi lấy được người đàn ông như Đỗ An. Cô cho biết nhờ công chồng chăm sóc nên đã lột xác "từ tre thiếu nước thành tre mơn mởn". Lê Thúy tăng từ 43 kg lên 61 kg.

Đóa hoa hồng xanh Đỗ An tặng Lê Thúy.

Cả hai gặp áp lực vì cưới nhau nhiều năm nhưng chưa có bầu. Vì thế cuối năm 2018, Lê Thúy tuyên bố tạm ngưng hoạt động nghệ thuật để lên kế hoạch làm mẹ. Đỗ An không muốn vợ phải hy sinh con đường nghệ thuật của mình cho gia đình. Tuy nhiên cô chủ động quyết định dừng lại tất cả để có con. Anh hy vọng sau này khi đã có con cái, và cuộc sống ổn định hơn Lê Thúy có thể quay lại và tiếp tục đam mê của mình.

Cherry Trần