Diễm My xin lỗi vì làm fan mất niềm tin 0 Nữ diễn viên cho biết cô rất hối hận, chân thành nhận lỗi và mong khán giả thông cảm sau scandal 'đá xéo' Trương Thế Vinh.

Trưa nay, Diễm My đăng tải status thừa nhận mình có lỗi sau scandal "đá xéo" đàn anh Trương Thế Vinh trong vụ đòi quyền lợi hình ảnh cá nhân. Nữ diễn viên cho biết cô đợi nhiều ngày sau sự việc mới lên tiếng vì muốn để cả bản thân và khán giả bình tĩnh và mở lòng với nhau.

Cô viết: "Thân gởi đến các bạn! Đã nhiều ngày nay My vẫn rất buồn và hối hận vì những chuyện xảy ra đã làm các bạn thất vọng và mất lòng tin ở My. Bản thân My cảm thấy không lời xin lỗi nào là đủ để bù đắp cho những tổn thương mà My đã gây ra cho khán giả và những người hâm mộ nghệ sĩ. Lý do để đến hôm nay My mới nói ra điều này là vì My hy vọng mọi người và cả My nữa đều đã bình tĩnh để mở lòng với nhau. My thành thật gởi lời xin lỗi đến tất cả khán giả vì những lời lẽ gây tổn thương đến các bạn. My và trợ lý của mình xin nhận lỗi và hy vọng mọi người hiểu và thông cảm cho My. Một lần nữa, Diễm My chân thành nhận lỗi và cảm ơn mọi người rất nhiều".

Dòng chia sẻ khiến Diễm My bị cho là 'đá xéo' Trương Thế Vinh.

Sự việc bắt nguồn tự việc Trương Thế Vinh bị nhãn hàng tự ý dùng hình ảnh mà không xin phép nhưng vẫn tố ngược anh vòi tiền. Trong khi hầu hết khán giả đều đứng về phía nam diễn viên thì một số nghệ sĩ Việt như Pha Lê, Cao Thái Sơn... lại bênh vực phía nhãn hàng. Diễm My cũng vướng vào lùm xùm khi đăng tải hình ảnh một cửa tiệm chụp ảnh sử dụng hình cô làm bảng hiệu với dòng chú thích: "Chắc phải charge 100 triệu quá. Hình chụp hồi xửa hồi xưa mà dám in ra quảng cáo chụp ảnh thẻ".

Động thái này của cô bị nhiều người chỉ trích dữ dội. Diễm My sau đó lên tiếng giải thích do trùng hợp. Cô cho biết những ngày đó bận đọc kịch bản, không quan tâm mọi điều xung quanh. Trợ lý tình cờ chụp được tấm ảnh này và gửi cho cô. Diễm My thấy hài hước nên đăng lên trang cá nhân nhưng vô tình lại trúng ngay thời điểm nhạy cảm. Cô khẳng định bản thân không biết nên không có lỗi.

Diễm My - Trương Thế Vinh.

Trương Thế Vinh sau đó cũng lên tiếng xoa dịu dư luận và cho rằng Diễm My không có ý xấu: "Diễm My 9X không có ý xấu và cũng đã giải thích rất rõ. Chúng tôi thường xuyên làm việc chung nên tôi hiểu em ấy. Các bạn hãy bỏ qua nhé", Trương Thế Vinh chia sẻ.

Cherry Trần