Diễm My mừng sinh nhật chồng 0 'Nữ hoàng ảnh lịch' Diễm My viết lời ngọt ngào cho doanh nhân Hà Tôn Đức trong ngày sinh nhật anh.

Ngày 3/5, Diễm My đăng ảnh tình cảm bên ông xã Hà Tôn Đức và bày tỏ tình cảm dành cho anh trong ngày sinh nhật. "Đã hơn 26 năm trôi qua, anh luôn là người đàn ông mang đến cho em nhiều hạnh phúc trong cuộc sống và là nguồn động lực trong công việc. Em cầu chúc anh luôn mạnh khỏe và luôn là người chồng yêu thương vợ con cũng như mãi là bờ vai vững chắc để em và con tựa vai. Yêu em nhiều hơn anh nhé. Happy birthday chồng", nữ diễn viên chia sẻ.

Diễm My tình tứ bên ông xã Hà Tôn Đức.

Vì doanh nhân Hà Tôn Đức đang có chuyến công tác nên Diễm My không thể tổ chức tiệc sinh nhật cho chồng. Cô chỉ bày tỏ tình cảm của mình dành cho "nửa kia" trên Facebook cá nhân.

Diễm My và ông xã kết hôn năm 1994. Nữ diễn viên tiết lộ cả hai gặp nhau lần đầu khi đến tập luyện tại một phòng gym ở Sài Gòn, chính cô đã chủ động tán tỉnh. Đôi vợ chồng được khen "xứng đôi vừa lứa" từ trẻ. Ở tuổi 58, Diễm My được khen trẻ đẹp, sang trọng và được gọi bằng biệt danh "người đẹp không tuổi". Doanh nhân Hà Tôn Đức bước vào tuổi 60 vẫn giữ được nét phong độ, lịch lãm. Anh vốn là người kín tiếng, không thích xuất hiện trên truyền thông. Song vì bà xã, anh thỉnh thoảng sánh đôi dự sự kiện, chụp ảnh cùng.

Vợ chồng Diễm My bên hai con gái.

26 năm bên nhau, vợ chồng nữ diễn viên vẫn mặn nồng, lãng mạn như thuở mới yêu khiến nhiều người ngưỡng mộ. Mỹ nhân hạnh phúc vì có ông xã luôn yêu thương và ủng hộ mọi quyết định trong cuộc sống. Hiện cả hai có cuộc sống sung túc trong biệt thự rộng 3.000 m2 tại TP HCM.

Vợ chồng Diễm My có hai con là Thùy My và Quế My đang học tại Mỹ. Thùy My sinh năm 1995 theo học ngành truyền thông, báo chí. Cô biết nhiều ngoại ngữ Anh, Nga, Pháp, Trung Quốc. Quế My sinh năm 2000 học về sản xuất phim. Hai cô con gái ngoan ngoãn, học giỏi là niềm tự hào của vợ chồng nữ diễn viên.

