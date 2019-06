Đạo diễn Lê Hoàng: 'Nếu nâng ngực bị chồng đuổi thì nên chia tay' 0 Đạo diễn phim 'Gái nhảy' khẳng định khi yêu vợ, người chồng nên ủng hộ nếu cô ấy muốn làm đẹp an toàn chứ không phải cấm đoán.

Đạo diễn Lê Hoàng và MC Trác Thúy Miêu vừa cùng góp mặt trong talkshow "Nâng ngực theo ý ai?". Bắt đầu cuộc thảo luận, nhắc lại câu chuyện nâng ngực bị chồng bắt tháo của một người vợ, đạo diễn Lê Hoàng cho rằng, cái cần tháo chính là người chồng. Anh cũng khuyên ngắn gọn người vợ: "Nên bỏ quách ông ấy đi".

Hồi kết cho câu chuyện "Nâng ngực theo ý ai" có sự tham gia của chuyên gia thẩm mỹ công nghệ cao - Thái Hoàng Sơn, MC Trác Thuý Miêu và đạo diễn Lê Hoàng (từ trái sang phải).

Khi đối thoại trực tiếp với MC Trác Thuý Miêu, đạo diễn Lê Hoàng vẫn khẳng định việc người vợ nâng ngực có hay không hỏi ý kiến chồng không còn quan trọng vì khi đã yêu thì vợ làm gì chồng vẫn yêu. Nhưng để giải thích rõ cho việc người vợ có nên xin ý chồng hay không, đạo diễn Lê Hoàng chia sẻ: "Vợ chồng không phải cưới nhau về chuyện ai nấy làm, hoàn toàn không phải như vậy. Riêng về vấn đề về ngực, tôi nói không nên hỏi vì khi sống chung với chồng 5, 7 năm, người vợ sẽ biết ngay làm ngực chồng đồng ý hay không. Bởi trong cuộc sống hằng ngày, người chồng đã bày tỏ hết quan điểm của mình như khi đi đường thấy một cô gái ngực to ngoài đường, xem một show thời trang hay xem một bộ phim, người chồng sẽ bình luận bày tỏ quan điểm".

Khi người chồng không đồng ý cho vợ nâng ngực, người vợ sẽ rơi vào tâm lý: "Sao cuộc đời mình lại sống phụ thuộc như vậy, nếu nâng ngực thì sẽ bị chồng chửi còn nếu mình không làm thì sẽ ấm ức", Lê Hoàng đồng cảm chia sẻ. Để nói rõ về lý do vì sao người chồng không đồng ý vợ mình làm ngực, Lê Hoàng cho rằng vì các ông chồng có suy nghĩ đã là vợ mình rồi, đã là người cũ rồi thì có nâng mới hay để cũ thì vẫn không có sự khác biệt.

Còn MC Trác Thuý Miêu vẫn giữ quan điểm của mình về người phụ nữ đẹp và khéo thì sẽ biết chèo lái, điều hướng người chồng theo những khoái cảm, mưu cầu làm đẹp và hạnh phúc của mình. Nhưng chị cũng đồng quan điểm với đạo diễn Lê Hoàng, nếu đặt vào tình thế người vợ hỏi ý kiến chồng và không được đồng ý, người vợ cần phải hỏi rõ lý do vì sao và cần lời giải thích rõ từng lý do. Nếu người chồng đã được giải thích nhưng vẫn cố bảo thủ cấm đoán thì người vợ hãy tự làm theo ý của mình.

Đạo diễn Lê Hoàng chia sẻ tại buổi talk show ¨Nâng ngực theo ý ai?¨.

Buổi talk show hồi kết "Nâng ngực theo ý ai?" còn có sự tham gia của chuyên gia thẩm mỹ công nghệ cao Thái Hoàng Sơn - Giám đốc Viện thẩm mỹ Siam Thailand. Anh cho biết: "Tâm lý con người là vậy, khi mình muốn từ chối một cái gì đó, không bao giờ mình nói lý do thật. Khi người đàn ông không muốn vợ đi làm ngực, lại đưa ra lý do như anh muốn em an toàn, muốn em tự nhiên. Nhưng người vợ nên 'khoá' lý do đó của người chồng. Giờ công nghệ nâng ngực rất an toàn, rất tự nhiên, người vợ nên đưa chồng đi cùng để nghe bác sĩ tư vấn và chia sẻ¨.

Chuyên gia Thái Hoàng Sơn cũng chia sẻ thêm công nghệ nâng ngực Au-Hybrid tối ưu hiện nay là phương pháp kết hợp giữa cấy mỡ và đặt túi ngực silicon. Phương pháp này sẽ khắc phục được tình trạng ngực hóp, lệch. Bên cạnh đó, túi ngực cũng được bao bọc bởi một lớp mỡ dày làm cho ngực mềm mại, tự nhiên, gần như không có tình trạng bao xơ, lộ túi. Túi ngực mà Au-Hybrid sử dụng sẽ nhỏ hơn từ 50 đến 70 ml so với túi ngực thông thường, giúp giảm sức nặng lên ngực. Đặc biệt, độ bền có thể lên đến 20 năm mà phương pháp này mang lại. Việc đặt túi ngực sẽ không gây ảnh hưởng đến bất kỳ tuyến dây thần kinh cảm giác ở ngực, nên người phụ nữ hoàn toàn yên tâm về cảm giảm vùng ngực sau khi nâng.

Cuộc tranh luận giữa đạo diễn Lê Hoàng và MC Trác Thúy Miêu nhận hơn 800 likes, 108 comments và 161 shares. Các facebooker đều đưa ra những ý kiến khác nhau. Facebooker Nguyễn Thị Hà My viết: "Ui hấp dẫn quá! Bên nào cũng có lý lẽ riêng". Facebooker Thanh Hằng cho rằng: "Quan điểm của mỗi người là khác nhau nhưng làm gì cũng phải đặt an toàn lên hàng đầu". Facebooker Nguyễn Thị Hưởng cho biết: "Hỏi hay không hỏi là do môi người thôi nhưng em ủng hộ nâng ngực nè".

Vừa qua, đạo diễn Lê Hoàng và MC Trác Thúy Miêu đưa ra những ý kiến khác nhau về việc "vợ nâng ngực có hay không cần hỏi ý kiến chồng" trên Facebook. Xuất phát từ câu chuyện một người vợ bị chồng mắng chửi, đuổi ra khỏi nhà chỉ vì nâng ngực, đạo diễn Lê Hoàng đã đăng đàn bênh vực cho người vợ khi nói về nữ quyền và 25 lý do người vợ nâng ngực không cần xin phép chồng. Nhưng MC Trác Thuý Miêu lại có ý kiến trái chiều khi cho rằng, người vợ đẹp và khéo thì nên hỏi ý kiến chồng vì ngực là tài sản chung của cả hai vợ chồng. Những lý lẽ của đạo diễn phim Gái nhảy và nữ MC sắc sảo đã tạo ra luồng ý kiến trái chiều trên mạng.

Hải My