Đàm Vĩnh Hưng buồn vì gia đình không gần gũi, hay cãi vã 0 'Nhà có ba mẹ con thôi nhưng không gần gũi, không thân thiết như mẹ con người ta', nam ca sĩ chia sẻ.

Trên trang cá nhân, Đàm Vĩnh Hưng vừa tâm sự chuyện gia đình của mình. 'Ông hoàng nhạc Việt' cho biết gia đình anh chỉ có ba người gồm anh cùng mẹ ruột và em gái Huỳnh Hạnh. Tuy nhiên họ không thân thiết, gần gũi như nhà người khác bởi thường xuyên giận hờn, to tiếng với nhau vì cái tôi trong mỗi người quá lớn.

Mãi thời gian gần đây gia đình anh mới có những ngày gần gũi nhau hơn. Anh xúc động khi nhìn thấy em gái tận tình chăm sóc mẹ. Giọng ca Say tình mong từ nay về sau gia đình mình sẽ gắn kết và gần gũi như vậy.

Anh kể: "Lâu lắm rồi, chắc khoảng chừng 30 năm, ba mẹ con Hưng mới có thời gian gần nhau nhiều ngày liên tục như những ngày qua. Kể cả khi ở chung một nhà thì cũng phòng ai nấy ở hoặc gặp nhau vài phút tại bếp là đi. Nhất là Hạnh. Cũng rất lâu rồi anh không khen Hạnh! Nhưng lần này phải khen, và phải thưởng. Hạnh đã chăm sóc má tốt hơn anh. Nhìn cảnh Hạnh đẩy xe, hay lo từng miếng ăn, ly sữa cho má mà anh muốn khóc. Nhưng không để Hạnh nhìn thấy cảm xúc đó".

Đàm Vĩnh Hưng bên mẹ và em gái.

"Có lẽ những điều này rất dễ dàng đối với bao gia đình khác, nhưng thật khó với ba mẹ con Hưng. Nhà có 3 mẹ con thôi nhưng không gần gũi, không thân thiết như mẹ con người ta. Tôi cũng không biết đó có phải là bi kịch của gia đình tôi hay không nữa khi mà cả ba gần như bị "đứt" sợi dây biểu hiện, biểu cảm dành cho nhau. Toàn những giận hờn hay nói lẫy và cãi vã, to tiếng không phải là chuyện hiếm. Tất cả là do cái tôi trong cả ba quá to và tự ái trong cả ba quá bự. Hy vọng và cầu mong những ngày vừa qua sẽ ở lại thật lâu, ở đến ngày cuối cùng của cuộc đời này".

Dưới phần bình luận, nhiều đồng nghiệp như ca sĩ Thanh Thảo, Hồng Ngọc... chúc mẹ nam ca sĩ luôn mạnh khỏe và gia đình anh mãi hạnh phúc.

Cherry Trần