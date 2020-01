Cụ ông tai biến bị bạo hành 0 Người đàn ông trung niên chửi mắng, đạp vào chân và vặn cổ cụ ông vì bước đi quá chậm chạp.

Cụ ông gặp khó khăn trong việc đi lại và phải dùng gậy 4 chân để tập đi. Một người đàn ông trẻ tuổi hơn đi theo để hỗ trợ. Tuy nhiên ông này nóng nảy và liên tục có những hành động bạo lực mỗi khi cụ ông bước đi chậm chạp. Ông ta chửi bới, phun nước miếng, thậm chí đạp mạnh vào bắp chân, đánh vào đầu và vặn cổ khiến cụ ông nhiều lần loạng choạng, suýt ngã xuống đường.

"Ông thử bị bệnh coi còn đi ngon lành không mà chửi người ta", nam thanh niên chứng kiến vụ việc bức xúc. Anh cho biết video được quay mới đây trên đường số 4, phường Linh Tây, quận Thủ Đức, TP HCM.

Giải thích về việc không can thiệp khi thấy cụ ông bị bạo hành, người đăng tải video cho biết anh có việc đi ngang qua đây và tình cờ chứng kiến. Vì chỉ đi một mình và từ nơi xa đến nên không dám ra mặt mà chỉ ghi lại vụ việc và mong công an vào cuộc can thiệp.

Cherry Trần