Coca-Cola Plus được lòng nhiều food blogger và giới trẻ Việt 0 Thức uống mới của Coca-Cola ghi điểm nhờ bổ sung chất xơ giúp giảm hấp thu chất béo trong bữa ăn.

Mỗi ngày thị trường xuất hiện nhiều loại thức uống mới để đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng. Mới đây, một dòng thức uống mới của Coca-Cola có tên Coca-Cola Plus gây chú ý với một số food blogger Việt, người dùng mạng xã hội bởi được sản xuất theo công thức nguyên bản từ sản phẩm Coca-Cola Plus Nhật Bản. Quy trình kiểm nghiệm sản phẩm lên tới 3 năm với mục tiêu "giảm hấp thu chất béo nhờ bổ sung chất xơ dinh dưỡng".

Ngoài việc muốn tìm hiểu về chức năng giảm hấp thu chất béo nhờ bổ sung chất xơ dinh dưỡng, Coca-Cola Plus còn tạo trend review, check-in bởi vẻ bề ngoài bắt mắt.

Loại thức uống này từng xuất hiện trong video livestream của hotgirl Mẫn Tiên tại Nhật Bản và được review với chức năng đặc biệt. Không lâu sau đó, Coca-Cola Plus đã chính thức có mặt tại Việt Nam và xuất hiện trong nhiều video, hình ảnh review của các food blogger Việt.

Dino Vũ là một trong những food blogger đầu tiên review Coca-Cola Plus. Anh chàng đã thực hiện một video với chủ đề: "Ăn ngon mà không lo đầy bụng trong ngày Cheatday" và nhận được nhiều sự quan tâm từ người dùng mạng xã hội. Cheatday được Dino Vũ lý giải là sau kỳ ăn kiêng, bạn có thể ăn những thứ mình thích.

Trong video, nam food blogger gốc Hà thành đã mang đến một thông tin khiến người xem không khỏi tò mò đó là Coca-Cola Plus Việt Nam có chức năng "giảm hấp thu chất béo từ bữa ăn nhờ bổ sung chất xơ dinh dưỡng". Anh chia sẻ việc ăn đồ rán và uống Coca-Cola là sự kết hợp thú vị. Dino Vũ cũng hy vọng lượng chất xơ có trong sản phẩm Coca-Cola Plus sẽ phần nào giảm bớt sự ảnh hưởng của lượng mỡ tới cơ thể. Video review của Dino Vũ thu về gần 200.000 lượt xem và hơn 6.600 lượt yêu thích.

Tiếp đó là một gương mặt food blogger khác khá quen thuộc là Ninh Tito. Anh chàng sở hữu tài khoản Instagram với 143.000 lượt follower. Ninh Tito đã có những cảm nhận của riêng mình về sản phẩm này.

Hơn 3.600 lượt yêu thích phần review của Ninh Tito.

Từng trải nghiệm Coca-Coca Plus từ khi sản phẩm mới chỉ được bán tại Nhật Bản, Ninh Tito đã không bỏ lỡ cơ hội trở thành những người đầu tiên thử món đồ uống đặc biệt của nhà Coca-Cola khi sản phẩm vừa ra mắt tại Việt Nam.

Phần review từ cô nàng food blogger Nguyễn Hữu Quỳnh Như - chủ tài khoản Instagram iamfoodtester với hơn 41.000 người theo dõi - cũng thu hút nhiều sự chú ý. Không chỉ bày tỏ sự yêu thích bởi vẻ bề ngoài bắt mắt của chai Coca-Cola Plus, iamfoodtester còn có lời khuyên khá hay dành cho các fans: "Vì Coca-Cola Plus giúp giảm hấp thụ chất béo từ bữa ăn nên hãy uống khi ăn để nó phát huy hết công dụng nha".

Chia sẻ của Damanfood về món thức uống mới nhận hiều sự quan tâm của fans.

Thêm một lần nữa để khẳng định sự sảng khoái cũng như tự tin mỗi khi sử dụng sản phẩm này kết hợp với món nướng, food blogger Damanfood đã chia sẻ trên Instagram của mình rằng: "Yên tâm là loại này vẫn ga vẫn sủi bọt ào ào nên ăn đồ nướng vẫn phê nhé. Must try, must try".

Damanfood xác nhận Coca-Cola Plus là thức uống "must try".

Sự xuất hiện của Coca-Cola Plus 0 calories 0 đường, lại có chất xơ dinh dưỡng giúp giảm hấp thu chất béo trong bữa ăn. Sản phẩm còn được sản xuất theo công thức nguyên gốc được chính phủ Nhật Bản kiểm nghiệm, cấp chứng nhận FOSHU (Food for Specific Health Uses) với các tiêu chuẩn gắt gao, được kỳ vọng là "bảo bối" giúp nhiều bạn trẻ có thể tự tin tận hưởng niềm vui ăn uống.

Thư Kỳ