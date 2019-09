Cô giáo nhắc bài học sinh 0 Cô giáo mầm non ngồi dưới khán đài múa mẫu cho học sinh bắt chước theo trong lễ khai giảng năm học mới.

Video được chị Vũ Kim Anh quay tối 8/9, khi đưa con đi dự đêm hội trăng rằm kết hợp lễ khai giảng tại một trường mầm non ở Hà Nội. Trong khi các bé biểu diễn trên sân khấu, cô giáo ngồi khuất ở vị trí dưới khán đài để múa mẫu, nhắc bài cho học sinh. Nhìn cảnh này, chị Kim Anh tâm sự: "Thấy cô giáo rất có tâm với các con của mình". Chị cho rằng tuổi mầm non dậy một con đã khó, lớp có tới 20 -30 bé thì mới thấy càng thương các cô hơn.

Cô giáo mầm non nhắc bài cho trẻ

Video nhận được nhiều sự chú ý sau khi được đăng tải lên mạng xã hội. Đa phần ý kiến khen ngợi hành động "nhắc bài" này là dễ thương. Chị Nguyễn An cho biết: "Chị gái em làm giáo viên mầm non. Con của chị được 3 tuổi đi biểu diễn văn nghệ, chị cũng ngồi dưới cũng nhắc bài y hệt cô giáo này". "Không nhắc bài thì các con mỗi bạn một kiểu ngay. Nên nhìn theo hướng tích cực. Mình người lớn nhiều khi tập kỹ càng mà trước đám đông cũng quên hết, huống hồ các con", tài khoản My Ha đồng cảm.

Cherry Trần