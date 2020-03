Cách thể hiện tình yêu trong phim 'Bố già'

Ngày 8/3 năm nay, ứng dụng gọi xe be sẽ gửi những phần quà bất ngờ đến khách hàng. Hãy mở ứng dụng vào ngày 6/3 và chọn dịch vụ beDứa để có cơ hội nhận quà đặc biệt từ be, như một lời cảm ơn đã luôn đồng hành cùng hãng trong suốt thời gian qua. Để đáp ứng nhu cầu đi lại của khách hàng, ứng dụng gọi xe be đã có dịch vụ Thuê theo giờ, giúp người dùng có thể chủ động và linh hoạt lựa chọn lộ trình di chuyển đến nhiều điểm đến trong phạm vi thành phố mà chuyến xe bắt đầu. Tài xế và khách hàng có thể trao đổi, thống nhất lộ trình di chuyển để mang đến trải nghiệm dịch vụ tốt nhất.