Bộ ảnh Hội An vào hè của chàng trai 9X hút fan Instagram

Điểm chung của các bức hình là chủ thể chính nhiều màu sắc trong khi hậu cảnh đen trắng, sau đó hậu kỳ nhằm phủ lên bức ảnh vẻ hoài cổ. Do đó thiên nhiên, cảnh vật Hội An hiện lên độc đáo, không theo lối mòn của nhiều bộ ảnh trước đó thực hiện tại thành phố yên bình này. Để thêm chất mùa hè, Tuấn Phát kết hợp quần ngắn, áo sơ mi hoạ tiết nhiệt đới và kính mát. Các thiết kế này không chỉ phù hợp bối cảnh bãi biển An Bàng mà còn năng động, phù hợp với việc di chuyển liên tục suốt chuyến đi.