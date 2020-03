Bị ôtô đâm vì cố luồn lách 0 Người đàn ông đi xe máy chen vào khe hẹp giữa hai ôtô và bị đâm ngã nhào.

Video ghi lại vụ tai nạn xảy ra ở Từ Sơn (Bắc Ninh), chiều 11/3. Thời điểm này các phương tiện giao thông trên đường khá đông đúc. Khi thấy xe tải phía trước vừa dừng lại, người đàn ông nhanh chân len vào khe hẹp để sang đường và bị ôtô 7 chỗ phía sau nhấn ga ép sát vào đuôi xe tải. Anh này bị gãy chân và phải nhập viện ngay sau đó.

Nhiều người cho rằng tai nạn do lỗi cả hai. Người đàn ông liều lĩnh bon chen phải lĩnh hậu quả nhưng may mắn vẫn giữ được tính mạng. Trong khi đó tài xế xe 7 chỗ bị chỉ trích không quan sát, không giữ khoảng cách an toàn, nhấn ga khi xe tải phía trước đang dừng.

Cherry Trần