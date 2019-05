Bà xã Lam Trường: 'Tôi đăng chuyện buồn không có nghĩa cuộc sống u uất' 0 Yến Phương khẳng định vợ chồng cô vẫn hạnh phúc, không có chuyện rạn nứt như nhiều người suy diễn. Bà xã Lam Trường đau đầu với quyết định về Việt Nam hay ở lại Mỹ

Yến Phương - bà xã ca sĩ Lam Trường - vừa giải thích về việc nhiều người hiểu nhầm vợ chồng cô đang rạn nứt khi đọc những status tâm trạng cô đăng trên trang cá nhân. Yến Phương cho biết, trong cuộc sống mỗi người có mỗi tính cách, người thích im lặng, người muốn bày tỏ và cái thiệt thòi của vợ nghệ sĩ như cô là đăng gì buồn cũng bị quy chụp vào chuyện tình cảm vợ chồng.

Bà mẹ một con khẳng định, tình cảm vợ chồng cô không hề có chuyện rạn nứt như tin đồn. Sự việc mọi người đang nghĩ chỉ là suy diễn. "Nếu ai đã biết tôi từ những ngày chưa lấy chồng sẽ hiểu tôi luôn thích thơ, văn, sưu tầm các bài viết. Facebook hiện tại vẫn luôn có một album riêng cho các quote (trích dẫn) sưu tầm. Đã có rất nhiều chị em trong và ngoài giới khuyên tôi nên bớt lại để không ảnh hưởng đến hình ảnh chồng. Tôi có ngồi ngẫm lại những gì mình đăng, nhưng không có nghĩa tôi sẽ dẹp luôn sở thích của mình. Tôi vẫn sẽ có quote những câu hát dù buồn thê thảm từ những bài hát dù bản thân không có tâm trạng buồn. Khi tôi đăng những quote đó, không có nghĩa cuộc sống tôi đang buồn bã u uất như vậy", Yến Phương tâm sự.

Yên Phương cho biết, nội dung bức ảnh này khiến nhiều người nghĩ vợ chồng cô đang rạn nứt tình cảm nhưng không đúng. Lúc đó cô đăng status như vậy vì bé Bi về Việt Nam chơi nhưng bị ốm triền miên trong khi cô cũng bị bệnh nên phải nhờ bà ngoại chăm.

Bà mẹ một con tâm sự những gì cô đăng, ông xã đều thấy, chỉ là không like dạo được vì cô lỡ block Facebook chồng: "Thỉnh thoảng anh ấy vào Instagram ngó một cái nhưng chưa bao giờ có ý kiến. Sẵn em khoe luôn để tránh sau này mọi người lại tò mò rồi đồn thổi là vì hôm bữa dùng hết tâm tư tình cảm viết một tâm thư thật dài mà chồng không like liền và comment nên em hờn, em block Facebook chồng. Em lỡ tuyên bố là anh không năn nỉ, em không unblock đâu. Vì em hờn vu vơ nên chồng em không năn nỉ và vì sĩ diện nên đến bây giờ em vẫn block. Nên em đăng gì biết hết mà không like dạo được".

Vợ chồng Lam Trường hạnh phúc đi ăn tối.

Nhiều người đồng quan điểm và động viên Yến Phương. "Chị đừng bận tâm đến những lời đồn và suy diễn. Miệng đời là vậy, mình vô tình nghe một bản nhạc buồn thấy hay và đăng lên Facebook, lập tức có người vào hỏi ngay: 'Vợ chồng sao à; Mày gặp chuyện gì hả?...' Họ nghĩ vậy thì tất cả các bản nhạc buồn thì người tâm trạng bình thường không được nghe và chia sẻ sao? Vì thế, chị cứ kệ miệng đời mà vô tư sống vui, sống khỏe. Họ càng nói mình càng phải hạnh phúc mới được", một người dùng bình luận.

Cherry Trần