Ảnh sao 30/12: Lưu Hương Giang tổ chức sinh nhật cho chồng

Hà Anh chia sẻ về bức ảnh bán nude của mình: "Lý do tôi luôn chọn nghỉ ở khách sạn 5 sao của các tập đoàn lớn thay vì các khách sạn tự do không chỉ vì tôi thích sang chảnh hay tiện nghi ở những nơi đây đó là bởi vì tôi luôn muốn chắc chắn rằng không ai có thể xâm nhập gắn camera trong phòng. Nếu có sự cố, cũng sẽ là thằng "có tóc" để nắm và truy trách nhiệm. Trong nhà nếu cần lắp camera thì mua từ nước ngoài về và tự lắp. Các bạn nổi tiếng cẩn tắc vô áy náy nhé! Nếu có ảnh hơi nóng chút kiểu này "lộ" ra là do tôi tự tung".