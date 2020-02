Ảnh sao 29/2: Quang Dũng thăm nhà cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn

Giang Hồng Ngọc cho rằng mình có "số hưởng" vì ở hiền gặp lành. Cô kể: "Hôm nay bay đi Mỹ diễn chặng đầu chỉ đi Premium, chặng sau mới được ngồi ở trên C kia. Mình hỏi tiếp viên muốn up lên chặng đầu ngồi trên C nhưng họ báo giá mắc quá nên không suy nghĩ nữa và cứ một mạch xếp hàng vào trong, tới giờ là lên máy bay thôi. Lúc lên đưa vé vào, tự nhiên vé tít và báo đỏ rồi tiếp viên ở gate xé bỏ vé đó đi, đưa lại mình thay vào vé ngồi ở trên C kia mà không cần trả thêm tận 600 USD. Lý do vì sao được up lên thì lúc đó đang hứng khởi quá nên không hỏi. Chỉ biết cứ sống tốt sẽ gặp điều tốt thôi ạ. Lên máy bay thì gặp được hai chị dễ thương biết và thích mình và còn tặng 2 hộp bánh Đài Loan. Thế là em hưởng thôi ạ".