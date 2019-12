Ảnh sao 27/11: Lan Khuê bên chồng con

Siêu mẫu Hà Anh chia sẻ về cuộc trò chuyện với chồng Tây và khuyên phụ nữ thường xuyên nói lời ngọt ngào với "một nửa" của mình. "Em xin lỗi vì đôi khi em bận rộn với con và công việc em quên không nói với anh rằng em yêu anh nhất thế giới này", nàng vợ thủ thỉ, ôm cổ chồng dụi mặt vào cổ chàng. Chàng chồng ôm vợ, cũng dũi dũi lại vào má vào mắt vợ, cái mũi to, cái mắt to để được vợ hôn nhẹ lên ."Nhất vũ trụ chứ, chẳng biết được ngoài vũ trụ kia có những ai nữa", chàng thủ thỉ mặc cả. Vợ cười khúc khích: "Vâng, kể cả lũ alien người ngoài trái đất cũng không thể so sánh nổi với anh". Mật ngọt chết ruồi! Nhớ nhé các mẹ bỉm sữa, đừng bận rộn con cái quá mà bỏ quên big baby là các ông chồng".