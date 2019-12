Ảnh sao 25/11: Hà Hồ khoe vóc dáng đón tuổi mới

Á hậu Thúy An selfie cùng Hoa hậu Tiểu Vy trong ngày tốt nghiệp đại học. Người đẹp gửi lời tri ân đến mọi người trong ngày đặc biệt: "Vậy là An đã có thêm một cột mốc quan trọng nữa trong cuộc đời. Tạm biệt giảng đường đại học. Tạm biệt ghế nhà trường và tháng ngày đến trường. Đã đến lúc em dùng hành trang trí thức để chắp cánh cho mọi dự định tương lai. Để có ngày hôm nay, đã có rất nhiều người đồng hành và giúp đỡ An. Cảm ơn thầy cô với sự dạy dỗ tận tình, cảm ơn bạn bè đồng hành và giúp đỡ An. Đặc biệt, con cảm ơn cha mẹ, cảm ơn tất cả những gì tốt đẹp nhất cha mẹ dành cho con. Con của ngày hôm nay là bao gánh nặng nhọc nhằn, bao cố gắng để cho con thành tài và nên người. An sẽ cố gắng thật nhiều, cố gắng để mọi người luôn tự hào vì An".