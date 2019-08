Ảnh sao 24/7: Mai Phương Thúy tự bình luận 'không ai xinh như tôi'

Hoa hậu Mai Phương Thúy trong bức ảnh được Trà My Idol đăng tải. Đang du lịch tại Thái Lan cùng nhau, Trà My bị tắc sữa và được Mai Phương Thúy lo liệu chu đáo. Nữ ca sĩ khen: "Chị tui là một cô tiên. Sáng sớm nhắn bị tắc sữa cái là lo mọi thứ từ A đến Z đưa đi viện, khai giấy tờ, chạy mua đồ ăn nước uống. Về khách sạn được nửa tiếng lại tiếp tục chế độ tắc. Lo cho đàn em ăn uống no say xong lại tiếp tục đưa tui đi viện khác, và lại làm thủ tục. Đời này em nguyện được hành hạ chị suốt đời". Đáp lại, Mai Phương Thúy tự bình luận: "Không ai xinh như tôi".