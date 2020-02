Ảnh sao 2/2: Tuyết Lan đăng ảnh nude hậu ly hôn

Tuyết Lan đăng ảnh nude trong bồn tắm hậu ly hôn và động viên bản thân: "Strong like whisky, Soft like bubble" (Mạnh mẽ như whisky, mềm mại như bong bóng). Á quân Vietnam's Next Top Model ly hôn doanh nhân Việt kiều Phan Tâm hồi tháng 9/2019 sau gần một năm chung sống. Cặp đôi đã trải qua ba năm tìm hiểu trước khi "về chung một nhà". Tuyết Lan tiết lộ hôn nhân đổ vỡ do sự khác biệt về tính cách của cả hai, dẫn đến sự bất đồng và ngột ngạt khi chung sống.