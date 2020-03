Ảnh sao 17/3: Sĩ Thanh - Huỳnh Phương hẹn hò mùa dịch

Trizzie Phương Trinh thông báo đóng cửa một nhà hàng ở Mỹ để đảm bảo an toàn giữa mùa dịch Covid-19: "Mặc dù Cali chưa có lệnh bắt các nhà hàng, quán bar, night clubs đóng cửa như thành phố New York nhưng để bảo vệ sự an toàn cho khách hàng cũng như nhân viên và để tránh sự lan tràn của Covid-19 iTango sẽ tạm đóng cửa trong vài tuần. Đóng cửa nhà hàng sẽ gây tổn thất về mặt tài chính cho chủ nhân cũng như nhân viên nhưng sức khoẻ của mọi người là trên hết trong lúc này. Trizzie tin là mọi việc sẽ ổn và biển sẽ lặng sau cơn bão tố nên chúng ta cứ tuân theo những lời khuyên của Bộ y tế thì sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ chiến thắng được con corona virus".