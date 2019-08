Ảnh sao 15/8: Vợ chồng Lan Khuê thi làm mặt xấu

Gia Bảo than: "Nhớ Grammy kinh khủng! Thương con là thương bằng trái tim và lo cho con trách nhiệm chứ không phải lời nói suông". Cách đây vài ngày, nam nghệ sĩ cho biết đang nhờ luật sư can thiệp để giành lại quyền nuôi con từ vợ cũ Thanh Hiền vì bé "đang sống trong môi trường đầy nguy hiểm". Thanh Hiền vẫn chưa lên tiếng về vụ việc. Cô vẫn chia sẻ những khoảnh khắc vui vẻ, cách dạy con trên trang cá nhân. Gia Bảo cho biết đang bận rộn với công việc, vài ngày nữa anh sẽ tiết lộ về lý do buộc anh phải giành lại quyền nuôi bé Grammy.