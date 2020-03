Ảnh sao 14/3: Lệ Quyên mảnh mai

Văn Mai Hương lo lắng cho người thân ở nước ngoài: "Mặc dù mình đang sống trong đất nước gần như an toàn nhất về dịch rồi mà lòng nặng trĩu, bất an vô cùng. Bạn trai, em trai, anh trai, bạn bè, người thân, gia đình đều ở nước ngoài. Không biết mọi người có ổn không? Năm nay đúng là một năm quá buồn của thế giới. Giờ mà bình thường là đang chuẩn bị 25/3 bay qua Nhật ngắm hoa rồi, chuyến bay tự huỷ 3 tuần trước. Cách đây 4 hôm hứng lên book vé đi Australia xong mai bay rồi thì lại chẳng ai ủng hộ mình đi cả. Chắc lại ở nhà thể dục, đắp chăn tự kỷ xem phim. Buồn không bút nào tả nổi! Mong những điều tốt đẹp và bình an nhất tới mọi nhà".