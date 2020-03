Ảnh sao 13/3: Hari Won diện đồ kín phòng Covid-19

Lam Trường chia sẻ về công việc bị ảnh hưởng do Covid-19: "Hiện nay tình hình dịch Viêm phổi Vũ Hán đã chuyển biến từ những ngày đầu tại Trung Quốc, giờ thì là ra khắp nơi trên thế giới. Cách đây vài ngày Trường đã phải quay một clip để gửi đến cho khán giả tại Noumea để cáo lỗi là không thể đến được show diễn vào ngày 14/3. Vì lý do an toàn sức khoẻ cho mình và mọi người, khoảng thời gian tới Trường cũng chưa dám nhận thêm show ở đâu, ngoại trừ những show đã nhận ở Mỹ vào giữa tháng 4 chưa biết tình hình sẽ như thế nào. Thật sự tất cả chúng ta đang phải trải qua thời gian rất khó khăn và phải thật cẩn trọng. Mong cho sớm vượt qua cơn dịch bệnh lần này. Mọi người nhớ thật cẩn trọng nha".